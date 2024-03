Minister Papič podprl načrte Univerze in Centra zelenih tehnologij

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič je danes obiskal Novo Gorico, kjer je z novogoriškim županom Samom Turelom in rektorjem Univerze v Novi Gorici Boštjanom Golobom spregovoril o podpori, ki jo imajo pri nastajanju Centra zelenih tehnologij. Projekt, vreden kar 30 milijonov evrov, je prijavljen tudi na evropski razpis.

»Gre za pomemben projekt, pomembno prijavo za projekt Teaming for Excellence. Država se je zavezala, da bo v primeru uspešne prijave, gre za 15 milijonov evrov, enak znesek prispevalo tudi naše ministrstvu,« je v izjavi po zaključenih pogovorih v vodstvom novogoriške občine in Univerze v Novi Gorici povedal minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Pomembno se mu zdi predvsem to, da bodo v Centru zelenih tehnologij prenašali znanje v vsakdanje življenje, v aplikativno uporabo. »To je zagotovo izjemno pomembno za boljše izkoriščanje akademskega znanja v industriji in pa seveda širše v družbi,« je še dejal minister.

Novogoriški župan je skupaj z Golobom in direktorjem Centra zelenih tehnologij Matjažem Valantom ministru podrobneje predstavil načrtovani projekt Centra zelenih tehnologij. Ustanovili so ga pred dvema letoma in predvideva, da bo postal samostojna raziskovalna in razvojna institucija, ki bo pripomogla k prenosu raziskovalnih rezultatov iz laboratorijev v industrijo, kmetijstvo in širše.

Drugi del današnjega obiska je bil namenjen seznanitvi ministra z namero univerze, da vse dodiplomske programe preseli v urbano okolje Nove Gorice. Papič je ob tem poudaril, da je po njihovih izkušnjah pomembno, da so študenti v bolj urbanih okoljih, saj v času študija potrebujejo tudi socialno življenje. Zato bo ministrstvo podprlo in po svojih močeh pomagalo pri zagotavljanju ustreznih pogojev v Novi Gorici.

Ministrove pomoči si na Goriškem obetajo predvsem pri iskanju možnosti selitve programov v prostore, ki so trenutno v lasti države.

Še pred prihodom v Novo Gorico si je minister Papič ogledat raziskovalni del univerze v Ajdovščini. V nadaljevanju današnjega obiska pa je v Solkanu obiskal visokotehnološka podjetja v tamkajšnji podjetniško-obrtni coni.