»Moja športna kariera se je začela z odbojko v sovodenjski telovadnici«

Nekdanji svetovni dvoranski prvak v troskoku in danes priznani trener atletike Paolo Camossi je včeraj v Verdijevem gledališču prejel 23. nagrado Mesta Gorica, ki jo podeljujejo ob prazniku goriških zavetnikov sv. Hilarija in Tacijana. Izročila sta mu jo goriški župan Rodolfo Ziberna in nadškof Carlo Roberto Maria Redaelli.

Camossi (rojen leta 1974) je tretji športnik, ki si je prislužil to priznanje: pred njim sta bila pred leti nagrajena trenerja košarke Tonino Zorzi in nogometa Edy Reja. Pred nagrajevanjem smo Camossija zaprosili za krajši pogovor, med katerim je spregovoril tudi v slovenskem jeziku in med drugim razkril, da se je njegova športna pot začela v sovodenjski telovadnici, kjer je nekaj časa igral odbojko.

Kaj vam pomeni nagrada mestnih zavetnikov?

Nedvomno sem zelo počaščen. Rodil sem se v Gorici in tu tudi športno dozorel, tako da mi je danes skorajda malce žal, da sem se moral preseliti drugam zaradi poklicnih obveznosti. Ko kot atlet potuješ po Evropi in po svetu, nosiš daleč naokrog ime Italije in obenem tudi krajev, kjer živiš in kjer si odraščal. Te vezi so mi bile od vedno pomembne, saj gre na navezanost na prostor, ki ga imam za enkratnega.

Drži, da je vaša mama po rodu iz Sovodenj?

Da, tudi sam sem kar precej časa živel v Sovodnjah, in sicer v hiši nedaleč od pošte, zraven bivšega kamnoseškega obrata.