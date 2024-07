Moškemu zasegli kokain in marihuano

Policisti letečega oddelka goriške kvesture so pred nekaj dnevi opazili moškega, ki je izstopil iz stanovanjske hiše in se zatem s pospešenim korakom odpravil proti Ulici Roma.

Policisti so se mu približali za pregled dokumentov in pri tem takoj opazili, da je bil zelo napet. Naposled se je izkazalo, da je imel pri sebi dve najlonski vrečki, v katerih je bila bela snov, po vsej verjetnosti kokain. Zaradi tega so policisti pregledali še njegov avtomobil in zatem še njegovo stanovanje; skupno so našli in zasegli osemnajst plastičnih zavojčkov, v kateri je bilo 38,34 grama kokaina, in celofansko vrečko, v kateri so bili poleg 106 gramov marihuane še pripomočki za pripravljanje in tehtanje posameznih odmerkov. Policisti so našli še napravo za vakuumiranje vrečk, 400 evrov v gotovini in nekaj zapisov, ki so bili vezani na prodajo odmerkov. Ob zaključku postopka so albanskega državljana aretirali. Na sojenje bo čakal v hišnem priporu.