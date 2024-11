Mussolini ostaja goriški častni občan

Benito Mussolini ostaja goriški častni meščan. Med včerajšnjim zasedanjem občinskega sveta je desnosredinska večina glasovala proti odvzemu častnega meščanstva, ki ga je s podporo večjega dela leve sredine predlagala občinska svetnica Eleonora Sartori (Noi Mi Noaltris GO!). Osnutek glasovalne pobude z zahtevo po odvzemu častnega meščanstva, ki je bilo Mussoliniju podeljeno 24. maja 1924, je uvodoma predstavila ravno njena prva podpisnica. Tik pred Evropsko prestolnico kulture 2025 je po mnenju Eleonore Sartori prišel čas, da zapremo eno poglavje zgodovine in da se lotimo pisanja novega, da presežemo konflikte iz preteklosti in neobremenjeno zazremo v prihodnost.

Nato je besedo prevzel župan Rodolfo Ziberna. »Nedvomno ima Mussolini odgovornost, da je postavil na noge avtoritarni režim, da je poskrbel za dve desetletji negacije svobode, nasilja in krivic,« je uvodoma poudaril Ziberna. Po obsodbi fašizma in njegovega ustanovitelja je opozoril, da se je tudi več drugih županov, tudi iz vrst leve sredine, v prejšnjih letih izreklo proti odvzemu častnega meščanstva Mussoliniju, češ da gre za brisanje zgodovine, ki pa je ni mogoče spremeniti. V nadaljevanju je omenil »damnatio memoriae«, prakso iz časa Rimljanov, ki so iz javnega življenja izbrisali vse sledove obstoja obsojene osebe.

Župan je opozicijo še obtožil, da je njeno početje - v tem primeru vložitev glasovalne pobude - le pretveza, s katero skuša ovirati sodelovanje z Novo Gorico. Na županove besede so se odzvali razni občinski svetniki iz vrst leve sredine. Mestoma vroči razpravi je sledilo glasovanje: proti odvzemu se je naposled odločilo 19 občinskih svetnikov, za se jih je izreklo samo 11.

Pred glasovanjem je iz dvorane odšla štandreška občinska svetnica Nicol Turri (Naprej, Italija), občinski svetnik Walter Bandelj (Slovenska skupnost) pa je zaradi slabega počutja zasedanje občinskega sveta zapustil takoj po svetniških vprašanjih in še pred razpravo o načrtih za novi parkirišči v Ulici Cappella in v Ulici Ponte del Torrione. Zasedanju občinskega sveta je v dvorani sledilo nekaj desetin ljudi, kar kaže, da je tema v mestu še vedno zelo občutena.