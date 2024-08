Na avtocesti A34 zagorel priklopnik

Goriški gasilci so danes ob 14.10 posredovali na avtocesti A34 pri Vilešu, kjer je zagorel tovornjak s priklopnikom, ki je prevažal vreče cementa. Ko so prispeli na mesto, so ugotovili, da je voznik že uspel odpeti priklopnik. Gasilci so ogenj kmalu pogasili, nato so zavarovali vozilo in območje ob priklopniku. V požaru na srečo ni bil nihče poškodovan in niso bila udeležena druga vozila. Vzroke požara še preiskujejo. Med gašenjem je bila avtocesta A34 zaprta za promet in so vozila izločali pri Gradišču. Na kraju so bili tudi policisti in osebje družbe Autovie Alto Adriatico.