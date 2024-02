Na avtocesti A4 se je pri Moščenicah prevrnil tovornjak

Danes malo po 8.30 se je na avtocesti A4 malo po cestninski postaji pri Moščenicah v smeri Benetk prevrnil tovornjak. Voznik je izgubil nadzor nad njim in je najprej trčil v sredinsko varnostno ograjo, nato ga je odbilo še v stransko varnostno ograjo in je pristal na boku, pri čemer se je lažje poškodoval. V oskrbo so ga prevzeli reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores. Na kraju so bili tudi gasilci, policisti in osebje družbe Autostrade Alto Adriatico. Na odseku med Moščenicami in Tržičem so nastajali daljši zastoji, promet je bil ob 10.30 še upočasnjen.