Na Goriškem ducat dogodkov za knjižne navdušence

Dvakrat na leto, spomladi in v jeseni, ponuja združenje Il libro delle 18.03 - Knjiga ob 18.03 niz kulturnih dogodkov, ki se že šestnajst let začenjajo točno, ko minutni kazalec na uri pokaže 18.03. Pobudniki želijo spojiti kulturo in teritorij, poleg desetih knjižnih dogodkov prirejajo namreč tudi dva izleta.

Letošnja jesenska izvedba se bo začela v četrtek, 26. septembra, in se bo končala v četrtek, 7. novembra. Srečanja pa se ne bodo odvijala zgolj v Gorici, temveč tudi v Gradišču, Mošu, Romansu in Zagraju. »Rdeča nit letošnje edicije sta teritorij oz. meja. Vse knjige, ki jih bomo predstavili, obravnavajo to tematiko,« je na včerajšnji tiskovni konferenci, ko so orisali program in predstavili goste letošnje jesenske edicije, dejal Paolo Polli, predsednik združenja Il libro delle 18.03.

»Ob koncu vsakega dogodka bomo tudi nazdravili, takrat bodo imeli prisotni možnost bolje spoznati pisatelje,« je še dejal predsednik, ki se je najprej zahvalil vsem pokroviteljem in podpornikom. Da bi v bodoče rada Občina Gorica tudi finančno podprla projekt, je potrdil goriški odbornik za kulturo Fabrizio Oreti.

Tudi dva slovenska avtorja

Jesenski del niza Knjiga ob 18.03 se bo začel s knjigo, ki pripoveduje mejo in nosi naslov Storia di una linea bianca. Z avtorjem Alessandrom Cattunarjem se bo v četrtek, 26. septembra, v avditoriju Formedil v Svetogorski ulici pogovarjal odgovorni urednik Primorskega dnevnika Igor Devetak. Alessandro Cattunar je po rodu iz Gorice in je predsednik Združenja 47|04. V svoji knjigi na podlagi pričevanj pripoveduje o meji med Italijo in Jugoslavijo. Na predstavitvi bo prisotna tudi ilustratorka Elena Guglielmotti. V nedeljo, 29. septembra, bo v Mošu na sporedu srečanje z novinarko Arianno Boria, ki bo predstavila svojo publikacijo Moda&Modi in bo spregovorila o tem, kako se mode spreminjajo vštric z družbenimi spremembami. Angelo Floramo, videmski profesor, bo s svojo knjigo Breve storia sentimentale dei balcani protagonist tretjega srečanja, ki bo potekalo v Kulturnem domu v petek, 3. oktobra. Za glasbeno kuliso bo poskrbel Aljoša Saksida na harmoniki. Kulturni dom bo gostil tudi srečanje, ki bo v četrtek, 4. oktobra, in na katerem bo o knjigi Medsočje - Il tiglio spezzato. Indagine sulle sponde dell’Isonzo spregovoril Mirt Komel, slovenski pisatelj, filozof in prevajalec, ki je za lokacijo svoje kriminalke izbral prav Gorico in Novo Gorico. Včetrtek, 17. oktobra, bo gost večera v Romansu novinar Pier Paolo Gratton. Le-ta bo z Anno Di Giannantonio predstavil knjigo Per un pugno di terra, ki govori o kmečkih uporih dvajsetega stoletja. Sledilo bo srečanje z avtorjem vodnika po dveh Goricah Andreo Bellavitejem, ki bo o svojem delu spregovoril v Gradišču v petek, 18. oktobra. Z avtorjem se bo pogovarjal direktor dnevnika Avvenire Marco Girardo. V sredo, 23. oktobra, bo srečanje posvečeno zbirki zgodb Il giorno prima, ki je nastala izpod peresa goriškega pesnika Giovannija Fierra. Naslednjega dne, 24. oktobra, bo tržaški pesnik in pisatelj Luigi Nacci v Trgovskem domu v Gorici prestavil roman I dieci passi dell’addio. Tržaška avtorica Elena Cerkvenič bo 29. oktobra svojo knjigo Sono schizofrenica e amo la mia follia predstavila v avditoriju v Svetogorski ulici. Deseto in zadnje srečanje bo vodil novinar dnevnika Il Piccolo Alex Pessotto, ki se bo pogovarjal z MarcomBalzanijem, avtorjem knjige Bambino v četrtek, 7. novembra, vedno v Svetogorski ulici.