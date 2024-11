Na novi atletski stezi že trenirajo

Članice in člani atletskega društva Atletica Gorizia lahko ponovno trenirajo na stadionu Edoarda Fabbretta na Rojcah, kjer so se januarja začela prenovitvena dela, v okviru katerih so doslej poskrbeli za obnovo dotrajane atletske steze. Pristojni goriški občinski odbornik Giulio Daidone pojasnjuje, da bodo v kratkem poskrbeli še za ureditev metališča za met kladiva in skakališč, saj bo le-tako športni objekt lahko dobil homologacijo, ki je potrebna za izvedbo športnih tekmovanj. Poleg tega Daidone napoveduje, da se bodo prenovitvena dela nadaljevala spomladi, saj načrt, skupno vreden 1,3 milijona evrov, predvideva še postavitev fotovoltaičnih panelov na streho tribune, obnovo slačilnic in zamenjavo dosedanjih žarometov z novimi, ki bodo zagotovili prihranek električne energije.

Gradbeni delavci so aprila s steze odstranili dotrajano podlago in dosegli cementno plast pod njo, ki so jo nato prenovili in v začetku jeseni prekrili z novo sintetično prevleko. Steza je po novem modre barve, v začetku meseca je društvo Atletica Gorizia prejelo dovoljenje za njeno ponovno uporabo. »Stadion zaenkrat še ni odprt javnosti, tako da ga lahko uporabljajo samo naši člani in članice. Steza je končana, medtem ko je še treba urediti metališče za met kladiva in skakališča,« pojasnjuje predsednik goriškega atletskega društva Maurizio Pecorari in pojasnjuje, da bi brez dovoljenja za uporabo atletske steze ostali brez vadbenih prostorov, saj jim je pred kratkim zapadla pogodba za uporabo telovadnice zavoda Pacassi. »Stadion je bil zaprt od januarja zaradi del, sicer so bili pogoji za treninge več let zelo slabi. Zelo zadovoljni smo, da lahko ponovno uporabljamo stezo. Dokler je nova, sicer ne smemo še uporabljati tekaških copat z žebeljčki, saj moramo počakati, da se sintetična prevleka še nekoliko ustali,« pravi Pecorari in hkrati opozarja, da stadion po obnovi steze potrebuje novo homologacijo za izvedbo tekmovanj, zaradi česar upajo, da jo bo goriška občina pridobila čim prej.

Pecorari napoveduje, da bo občina v prihodnje poiskala novega upravitelja za stadion, kar bo predvidoma zagotavljalo daljši urnik odprtja.

Tekači bodo dobrodošli

»Ko bo izbran upravitelj in stadion v celoti odprt, bodo lahko tekači in rekreativci uporabljali zunanjo tekaško stezo, kot se je dogajalo pred leti. Steza, ki je posvečena spominu na našega društvenega odbornika Bruna Leona, je sicer potrebna lepotnega posega, ker so med prenovitvenimi deli na stezi po njej vozili gradbeni stroji,« pravi Pecorari in pojasnjuje, da bo atletska steza v prihodnje namenjena tekmovalcem in tekmovalkam, uporabljale pa jo bodo lahko tudi šole.

»Poudariti je treba, da je stadiona nastal kot šolski objekt, zaradi česar upam, da ga bodo tudi v prihodnje šole čim bolj obiskovale in uporabljale ne samo za pouk telesne vzgoje, temveč tudi za šolska tekmovanja, kot se je dogajalo v preteklosti,«poudarja Maurizio Pecorari, po katerem v atletskem društvu skupaj s Fundacijo Goriške hranilnice že nekaj let podeljujejo nagrade dijakom in dijakinjam, ki so pridni tako v šoli kot v športu. Pecorari ne nazadnje poudarja, da bodo zdaj imeli veliko boljše pogoje za delo, zaradi česar upa, da bodo se bo atletiki približalo čim več mladih.

»Trenutno imamo v atletskem društvu 170 tekmovalcev in tekmovalk, ki jim je treba prišteti še ljubitelje nordijske hoje, tako da je vsega skupaj preko 300 članov. Ravno oktobra prihodnjega leta bodo člani skupine nordijske hoje priredili tekmo, medtem ko bo zelo težko organizirati mednarodno atletsko tekmovanje, s katerim bi praznovali ponovno odprtje stadiona in obenem Evropsko prestolnico kulture 2025. V koledarju mednarodnih tekem so termini v glavnem že zasedeni, tako da bi bilo zelo težko vanj vključiti še goriško tekmo, sploh po vsej verjetnosti ne bi bilo dovolj niti nastanitev, da bi lahko gostili tovrstni dogodek,« razlaga predsednik goriškega atletskega kluba Maurizio Pecorari.

Vadbeni prostor za invalide

Goriški občinski odbornik Giulio Daidone še pojasnjuje, da so se ravnokar prijavili na razpis, s katerim bi na atletskem stadionu uredili še območje za športnike invalide. V prošnjo so vključili izgradnjo zunanje steze, ki bi bila namenjena slepim tekačem in tekačicam (sami bi tekli s pomočjo zapestnice, ki bi jim s tresljaji sporočala, kje se nahajajo), in prostor za razne oblike rehabilitacijske vadbe.