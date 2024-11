Nad vinjene voznike tudi z avtodomom

»Za znižanje števila prometnih nesreč, v katere so vpleteni vinjeni vozniki, je pomembna vzgoja, kar še zlasti velja za mlajše. Poleg tega je tudi potrebno, da so policijske sile prisotne na cestah in da izvajajo poostrene nadzore, ki so posvečeni vožnji pod vplivom alkohola in opojnih substanc.«Tako pravi goriški občinski odbornik Francesco Del Sordi in pojasnjuje, da so na goriški občini s ciljem ozaveščanja mladih in povečanja nadzora na cestah razvili projekt, v okviru katerega so za potrebe poveljstva lokalne policije pridobili nov avtodom.

Sinoči so ga lokalni policisti prvič preizkusili na terenu skupaj s policisti in karabinjerji. »Ko smo sprejemali občinski proračun, so nekateri podvomili v potrebo po nakupu tovrstnega vozila. V resnici gre za pomembno pridobitev, ki bo naši lokalni policiji omogočila vzpostavitev sodelovanja z ostalimi policijskimi silami. V tem primeru so namreč državne institucije zaprosile deželo in občino, naj z njimi sodelujeta pri zagotavljanju varnosti na cestah,« pravi Del Sordi in pojasnjuje, da je novi avtodom stal 144.326 evrov. Iz Rima so dobili 83.000 evrov prispevka, medtem ko je deželna vlada pristavila še 61.326 evrov. »Gre za avtodom tipa Fiat ducato, ki je prilagojen policijski rabi. Opremljen je z vsem, kar lahko lokalni policisti potrebujejo med izvajanjem poostrenih nadzorov. Notranji prostor je mogoče razdeliti na dva dela, tako da imamo dva ločena prostora, v katerih lahko izvajajo preizkuse prisotnosti alkohola oz. opojnih substanc v organizmu,« pravi Del Sordi in opozarja, da so avtodom kakorkoli nabavili v okviru širšega projekta, ki je predvidel tudi izvedbo niza srečanj prometne vzgoje po šolah in ki je skupno vreden 230.000 evrov.

Poveljnik goriške lokalne policije Marco Muzzatti razlaga, da bodo z novim avtodomom poostrene nadzore izvajali približno enkrat tedensko v večernih urah. Trajali bodo po šest ur in bodo pri njih sodelovali tudi policisti in karabinjerji. V prihodnje bodo z zdravstvenim podjetjem Asugi preverili, ali bo potrebno, da bi bil v avtodomu prisoten še zdravnik.

Po trčenju »pihajo«

Muzzatti opozarja, da številni vozniki še vedno sedejo za volan, potem ko so pregloboko pogledali v kozarec. »Vinjene voznike odkrijemo, potem ko pride do prometnih nesreč. Udeleženci opravijo preizkus alkoholiziranosti in marsikdaj je rezultat pozitiven tudi v dopoldanski urah. Doslej smo obravnavali že kar nekaj voznikov, starih sedemdeset in več let, ki so bili v dopoldanskem času vpleteni v nesreče s previsoko stopnjo alkohola v krvi,« pravi Muzzatti, po katerem letno goriška lokalna policija obravnava približno 150 nesreč. »Vinjeni vozniki so vpleteni v 20 do 30 nesreč, pri čemer opažamo, da so mlajši vozniki veliko bolj vestni,« pravi Muzzatti. Mlajši vozniki so po njegovih besedah odrasli v obdobju, ko je vožnji pod vplivom alkohola posvečena posebna pozornost, medtem ko nekoč ni bilo tako. Vožnja pod vplivom alkohola je bila v preteklosti tolerirana, omejitve niso bile tako stroge, tako da se vozniki niso kaj dosti spraševali, koliko alkohola lahko sploh zaužijejo. Danes ni več tako, zlasti med mladimi, ko večinoma že pred začetkom večera določijo voznika, ki ne bo ničesar pil in bo zatem vse prijatelje varno pripeljal domov. »Starejši vozniki se v primeru vožnje pod vplivom alkohola lahko res marsikaj naučijo od mladih,« opozarja Marco Muzzatti.

Imajo napravo tudi za drogo

Lokalni policisti v novem avtodomu razpolagajo tudi z napravo, ki ugotovi, ali voznik vozi pod vplivom raznih opojnih substanc, kokaina, marihuane, benzodiazepina in opioidov. Poleg tega imajo na voljo še računalnik, ki ga povežejo s tahografi tovornih vozil in z njegovo pomočjo med drugim preverijo, ali voznik spoštuje zapovedane urnike dela in počitka.