Prometna policija je v prejšnjih tednih ovadila 32-letnega Romuna zaradi preprodaje ukradenega blaga. Moškega, ki se je s tovornjakom vozil proti Sloveniji, so ustavili pri Vilešu. Med kontrolo so policisti ugotovili številne kršitve predpisov o prevozu blaga, zato so tovornjak zasegli.

Kasneje se je izkazalo, da je bil tovor - šlo je za kozmetične izdelke, ki jih trži znana distribucijska veriga - izkupiček kraje. Blago v deklarirani vrednosti približno enega milijona evrov so ukradli na poti iz Francije v Španijo. Policija je blago zasegla in ga bo vrnila oškodovanemu francoskemu podjetju, voznika tovornjaka pa ovadila zaradi preprodaje ukradenega blaga.