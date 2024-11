Nemec in Zingaretti bosta pisala Ziberni

Na glasovanje goriškega mestnega sveta, ki ni odvzel naziv častnega občana Benitu Mussoliniju, se je odzval tudi evropski poslanec Matjaž Nemec.

»Z razočaranjem in skrbjo sem danes, skupaj z mojimi poslanskimi kolegi iz vrst S&D pospremil informacijo, da so predstavniki občine Gorica na preteklem, novembrskem zasedanju občinskega sveta vnovič zavrnili pobudo za odvzem naziva častnega občana Benitu Mussoliniju. Ravno v času, ko smo domala tik pred otvoritvijo največjega skupnega evropskega projekta GO! 2025, bi morali politiki, še posebej na obmejnem območju, vse napore usmeriti v združevanje ljudi, idej in vrednot, ki so kljub nemalo izzivom (iz)gradile prostor sodelovanja in trudoma zapirali boleča poglavja polpretekle zgodovine. Neizglasovane pobude za odvzem naziva častnega občana je tako sol na rano trpljenju generacij ljudi na obmejnem območju, ki so pred in med drugo svetovno vojno trpeli pod fašizmom,« opozarja Nemec. »Prav tako je ta odločitev večine občinskih svetnikov Gorice izkaz nespoštovanja dela in odpovedovanja za to, da se kljub bolečini preteklosti med državama gradijo mostovi, preko katerih bodo prihodnje generacije lahko zaživele skupno evropsko prihodnost,« je zapisal. »Državljani Slovenije in Italije si zaslužijo politiko in politike, ki živijo evropske vrednote, ne pa pogledujejo v mračno preteklost in oživljajo skrajne ideje, ki so milijonom ljudi po vsej Evropi zadale neizmerno trpljenjem. Ta odločitev občinskega sveta terja obsodbo, terja ukrepanje - v največji odgovornosti župana Gorice, da stori vse v njegovi moči, da se Mussoliniju čimprej odvzame naziv častnega občana,« je prepričan Nemec. »Zato s poslanskim kolegom Nicolo Zingarettijem (IT, S&D) pripravljava odprto pismo županu Gorice Ziberni, da se odločneje kot doslej zavzame za vsa dejanja in pobude, ki bodo podkrepila sporočila projekta GO! 2025. Med drugim, da opravimo z vsemi pritiklinami preteklosti, tudi s poveličevanjem fašizma - ideologije, ki je milijonom ljudi po vsej Evropi povzročila neizmerno trpljenje,« je napovedal.