»Nova Gorica naj postane prestolnica podjetnosti mladih Evrope«

Odprla se je dvajseta sezona nacionalnega tekmovanja v podjetniških idejah mladih POPRI. Organizator, Primorski tehnološki park, je v zadnjih dveh desetletjih 4180 mladim omogočil, da se naučijo svoje inovativne zamisli uresničevati na podjeten način. Sodelujoči so v dveh desetletjih v okviru tekmovanja razvili 1580 podjetniških projektov, pomagalo jim je 725 mentorjev iz 553 izobraževalnih ustanov. Popre so že pred leti odprli tudi za Slovence iz zamejstva, saj zelo dobro sodelujejo z izobraževalnimi institucijami iz Italije, za prihodnje leto pa napovedujejo še sodelovanje z zamejci v Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem.

»POPRI so zgodba, ki nas vsako leto navdušuje, prav tako pa tudi naše partnerje,« pravi mag. Tanja Kožuh, direktorica Primorskega tehnološkega parka (PTP). V zadnjih dveh desetletjih se je projekt po njenih besedah hitro razvijal in dosegel tako velike rezultate, da so se odločili, da začnejo z aktivnostmi, da Nova Gorica postane prestolnica podjetnosti mladih Evrope. »Oktobra 2023 bomo tako v Novo Gorico pripeljali mlade iz vse Evrope. Zanje bomo organizirali dvodnevno intenzivno podjetniško usposabljanje, na katerem bodo pod vodstvom mentorjev in strokovnjakov iskali odgovore na izzive talentov,« napoveduje Kožuhova. Dogodek bo potekal v okviru slovenskega predsedovanja EU Strategiji Podonavske makroregije in bo hkrati eden ključnih dogodkov predsedovanja, saj bo povezal mlade in mentorje iz vseh štirih makro regij; poleg Podonavske tudi Jadransko jonske, Alpske in Baltske makroregije. Mladi bodo svoje rešitve in predloge predstavili odločevalcem na EUSDR Forumu. Projekt POPRI, ki naslednje leto praznuje 20. obletnico, namreč po besedah direktorice PTP daje Novi Gorici trdne temelje, da ponovno pridobi naziv mesta mladih. »Še več, Nova Gorica ima potencial, da postane prestolnica podjetnosti mladih Evrope,« je prepričana.