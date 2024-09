Novogoriški reli prvič prečkal državno mejo (video)

Novogoriški reli - njegov uradni naziv je Mahle 12. Rally Nova Gorica - je danes prvič prečkal državno mejo med Slovenijo in Italijo, in sicer na nekdanjem mejnem prehodu med Erjavčevo in Škabrijelovo ulico. V dopoldanskih urah so se tekmovalci odpravili iz servisne cone v Kromberku na start hitrostne preizkušnje Hlevnik-Nozno-Korada-Lig preko goriške in števerjanske občine. Pri organizaciji prehoda državne meje je sodelovalo goriško društvo Gorizia Corse, ki se sicer relija udeležuje s štirimi posadkami.

Prihodnje leto si prizadevajo, da bi bila na italijanskem državnem ozemlju speljana tudi ena hitrostna preizkušnja.