Občina zavrača soočenje z islamsko skupnostjo

Čez nekaj dni se bo za muslimanske vernike začel ramazan, na katerega se pripravlja tudi muslimanska skupnost iz Tržiča. Predstavniki islamskih centrov Darus Salaam in Baitus Salat se zato sprašujejo, kdaj bodo lahko ponovno uporabljali za molitev svoje prostore v ulicah Don Fanin in Duca D’Aosta, potem ko je v prejšnjih dneh Državni svet sprejel njihovo pritožbo v zvezi z zamrznitvijo sklepa o prepovedi zbiranja ljudi v omenjenih središčih.

Da bi se lahko verniki vrnili v omenjene prostore, je sicer potreben dogovor s tržiško občino, ki ni ravno na obzorju. Na tržiški občini so včeraj izrazili zaprepadenost nad odločitvijo predstavnikov dveh islamskih kulturnih središč, ki so po pravni poti zahtevali spoštovanje sklepa Državnega sveta; obenem poudarjajo, da ne razumejo, kakšno naj bo sploh »soočenje« s predstavniki muslimanskih vernikov, h kateremu je v prejšnjih dneh pozval Državni svet. Na tržiški občini so še vedno prepričani, da morajo skrbeti za zagotavljanje varnosti, zaradi česar so po njihovih besedah tudi sprejeli občinski odredbi, na podlagi katerih so islamska centra zaprli. Na tržiški občini se zato že pripravljajo na prihodnje zasedanje Državnega sveta, ki bo 19. marca, ko bodo lahko predstavili razloge svojih ukrepov.

»Kaj lahko še storimo?«

Rejaul Haq Raju iz centra Baitus Salat pojasnjuje, da bi morala občina spoštovati odločitev Državnega sveta. »Pripravljeni smo na dogovarjanje, kaj lahko še storimo? Zaprosili smo za tehnično mnenje, na podlagi katerega smo predlagali, da bi v centru v Ulici Don Fanin omogočili molitev petdesetim vernikom, čeprav je občina v svoji odredbi določila, da je lahko naenkrat v naših prostorih po 116 ljudi,« poudarja Rejaul Haq Raju.

Tržiška županja Anna Cisint sicer ne popušča in poudarja, da je treba spoštovati zakone in sploh urbanistično zakonodajo, ki »določa, kar je dovoljeno«. Vtorek je bila tržiška prva občanka gostja radijske oddaje La Zanzara, ki jo predvaja Radio 24. Zahvalila se je varnostnim organom, ki ji že nekaj dni zagotavljajo oboroženo spremstvo, nakar je spregovorila o svoji zadnji knjigi Ora basta. Immigrazione, islamizzazione, sottomissione, v kateri so zbrana njena mnenja o priseljevanju in islamizaciji.