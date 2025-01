Obnavljajo novogoriški letni bazen

Konec lanskega oktobra se je začela dolgo pričakovana obnova dotrajanega novogoriškega letnega bazena, ki je zelo priljubljen tudi med kopalci iz Gorice in okolice. Mesto pa je pred dobrima dvema letoma dobilo tudi t. i. zimski oz. pokriti bazen, a se precej uporabnikov pritožuje, da je voda v njem premrzla. Po zagotovilih novogoriškega župana Sama Turela bodo v tem letu uredili tudi to težavo.

Obnova letnega bazena se izvaja s pomočjo sofinanciranja slovenskega ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, saj je občina uspela na javnem razpisu pridobiti milijon, še nadaljnjega 1,4 milijona evrov pa bo občina dodala iz svojega proračuna. Zaključek del, ki jih izvaja podjetje GITRI, je predviden v roku šestih mesecev, se pravi, da naj bi bil nared za letošnjo kopalno sezono.

Puščal na posameznih delih

Obnova je bila nujno potrebna, saj se je letnemu bazenu že iztekla življenjska doba. Na posameznih delih je puščal. Prenova prinaša obnovljeno bazensko školjko, prenovljeni bodo dezinfekcijski bazenčki, na bazenski ploščadi bo zamenjana keramika. »Uredili bomo območja za ležalnike in senčenje na vzhodni in zahodni strani bazena. Obnovile se bodo prhe in dodatne kabine za preoblačenja, obnovljena bo tudi fasada s kamnito oblogo na obstoječem objektu,« so ob začetku del pojasnili na novogoriški mestni občini.

Mesto pa se od marca 2022 lahko pohvali s pokritim kopališkim kompleksom, ki je umeščen v športni park. Vendar pa uporabniki, pa tudi člani različnih društev, kot so društvo revmatikov, upokojencev, društva za osteoporozo in fibromialgijo, ki skupaj štejejo okoli 2.000 oseb, že od odprtja opozarjajo, da je voda v večjem, 25-metrskem bazenu zanje prehladna. Zato je iz omenjenih društev že večkrat prišla želja, da bi radi uporabljali staro čofotalnico v kleti stavbe bazena, kjer bi vodo ogreli na zanje primerno temperaturo.

Novogoriški župan Samo Turel meni, da bi umeščanje ranljivejših skupin s takimi ali drugačnimi zdravstvenimi težavami v staro čofotalnico pomenilo korak nazaj. V tej luči, pravi župan, bi bilo bolje, da bi zagotovili ustrezno temperaturo v bazenih znotraj novega bazenskega kompleksa.

V ta namen naj bi uredili priklop na vročevod. To naj bi bilo izvedeno v tem letu, v teku poletne sezone. Ena od investicij pri tej obnovi letnega bazena je tudi posodobitev strojnice oz. ogrevalnega sistema. Na ta račun bo uravnavanje temperature vode v bazenu bistveno lažje, pristavlja župan Turel.

Priklopili ga bodo na vročevod

»Trenutno se stavba bazena ogreva samo s toplotno črpalko in ta pomeni visoko energetsko porabo, priklop na vročevod bi to porabo nekoliko zmanjšal, hkrati bi pa zagotavljal, da se temperatura hitreje lahko dviga oz. spušča v bazenu glede na potrebe,« pravi župan Turel in nadaljuje: »Cevi za vročevod so že kupljene, v delu, kjer poteka promenada v bazenskem kompleksu pa so tudi že postavljene. Vgraditi jih je treba še čez parkirišče ob bazenu do Rejčeve ulice, kjer je možen priklop.«