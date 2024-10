Od začetka leta že 200 prijav goljufij

Od začetka januarja letošnjega leta je goriško poveljstvo karabinjerjev prejelo že približno 200 prijav in obvestil v zvezi s poskusi raznih goljufij, katerih so pogosto žrtve starejši in najšibkejši člani družbe. K povečanju pozornosti do te problematike je po prepričanju vodstva poveljstva prispevala tudi informativna kampanja, ki so jo karabinjerji vodili po raznih občinah, pa tudi po šolah, župnijah in raznih središčih. S podporo Fundacije Goriške hranilnice so karabinjerji v tem okviru letos ponovno tiskali tudi informativno brošuro, v kateri opisujejo razne oblike goljufij.