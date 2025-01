Odslej muzej na Rafutu še bogatejši

Pripovedovati zgodovino Gorice in Nove Gorice ter razložiti pojem meje ni vedno enostavno. V pomoč pa je lahko pri tem multimedijski zgodovinski muzej Lasciapassare/Prepustnica, ki se nahaja v prostorih nekdanje carinarnice na Rafutu in obiskovalce popelje nazaj v čas skozi spomine posameznikov, osebne pripovedi, predmete in fotografije. Muzej, ki je morda med domačini še malo poznan, zaobjema tako zunanji prostor, kjer so razstavljeni panoji, ki pripovedujejo zgodovino mesta Gorica in njegove meje, kot tudi multimedijsko in fotografsko razstavo v dveh notranjih sobah.

S podporo Dežele Furlanije - Julijske krajine so sedaj muzej še nadgradili in obogatili tudi v luči vse bližajoče se Evropske prestolnice kulture 2025. »Muzej je praktični primer tega, kar je bila meja,«je na včerajšnji predstavitvi obogatene zbirke muzeja dejal goriški odbornik za kulturo Fabrizio Oreti in spomnil, da se nedaleč nahaja tudi slovenski muzej tihotapstva na Pristavi z razstavo Na šverc! Tihotapstvo na Goriškem po drugi svetovni vojni.

»Muzeja na slovenski in italijanski strani meje bi radi turistom predstavili kot celoto,« je povedala višja uradnica na Občini Gorica Rossana Puntin in dodala, da so muzej na Rafutu nadgradili s pomočjo združenja 47|04, sinergično pa sodelujejo s sosednjim Goriškim muzejem. Novosti je več. Izpopolnjeni so bili prevodi panojev zunanje razstave, ki so sedaj na voljo v slovenščini, italijanščini in angleščini. Dvorišče za stavbo nekdanje carinarnice je opremljeno namreč z več sto krožnimi panoji, na katerih se prepletajo različne pripovedi o zgodovini Gorice v 20. stoletju, zgodovinska dejstva, spomini in fotografije iz tistega časa. V vidiku odprtja EPK so tudi podaljšali urnike. Obogatili so tudi notranjo razstavo, ki je pridobila nove vsebine in še nova pričevanja. Deležna sprememb je bila soba na desni strani, kjer se nahaja miza, na kateri je pod naslovom Drobci spomina razstavljenih več z mejo povezanih predmetov. Začetno je miza štela pet elementov, katerim so sedaj dodali še pet novih: lopar, blazinico s črnilom za žige, avdio kaseto, stekleno posodo z vodo iz Soče in plastični kozarec s praznovanja ob vstopu Slovenije v EU leta 2004.