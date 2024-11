Odvisnost od alkohola je posledica globoke bolečine

V Italiji naj bi bilo od alkohola odvisnih 600.000 ljudi, od katerih se jih le 60.000 (10 odstotkov) odloči za zdravljenje. Na poti do ozdravitve sta zdaleč najbolj pomembni želja in volja posameznika, brez katerih je vsak poskus odvajanja zaman. Odvisnost je večkrat posledica globoke bolečine.

»Na žalost so ljudje v današnji družbi v povprečju nezadovoljni in zato posegajo po raznih substancah, ki jim dajejo občutek sreče ali olajšanja,« pravi Carlo Benevento, socialni pedagog v goriškem centru za odvisnosti SERD, ki je del zdravstvenega podjetja Asugi. Na Goriškem se z zasvojenostmi ukvarjajo v centru SERD v parku Basaglia v Gorici in v Tržiču znotraj bolnišnice San Polo. »Alkohol je v bistvu najbolj škodljiva in nevarna od dovoljenih drog. Gre za neke vrste anestetik, ki pa dolgoročno ubija,«razlaga Benevento, ki v Gorici vodi skupinsko terapijo.

Kdaj govorimo o odvisnosti?

Prvi izziv je priznati težavo. Motnje v uživanju alkohola imajo lahko različne stopnje resnosti: blage, zmerne in hude. Obstaja cela vrsta parametrov, od telesnih do socialnih, ki strokovnjakom pomaga določiti resnost primera. »Se je pa že pripetilo, da so zelo hudi primeri ozdraveli, medtem ko blažji niso,« pojasnjuje Benevento. Za odvisnost od alkohola gre takrat, ko človek ni zmožen ohraniti nadzora nad količino popitega. »Ne gre toliko za dejstvo, da se pije vsak dan, bolj gre za to, da se pri pitju nevede prekorači meja, pa četudi se to zgodi le ob vikendih in potem krvne analize tega ne pokažejo,« opozarja socialni pedagog.

Posledice prekomernega uživanja alkohola so najrazličnejše. »Najbolj prizadeti so možgani in jetra. Navadno se zgodi, da je pri človeku, ki ima večje jetrne probleme, manj nevroloških posledic in obratno. Okrevanje je mogoče, ni pa takojšnje, predvsem pa je odvisno od stopnje škode. Prej se odneha, boljše je,« pravi Benevento.

Sledijo vsakomur posebej

»Pri nas gre večinoma za moške okrog 50. leta starosti, toda ni nekega pravila,« razlaga naš sogovornik, ki se ne ukvarja z mladoletniki.

»Običajno je prvi stik po telefonu. Osebe z zasvojenostjo od alkohola nas pokličejo, nam razložijo težavo, potem pa jih usmerimo naprej. Eni pridejo samoiniciativno, druge spodbudijo družinski člani, spet tretji pa pridejo, ker so kršili zakone, na primer, ker so pod vplivom alkohola sedli za volan, ugotovilo pa se je, da ni šlo za izjemo. Po pogovoru z zdravnikom ali psihologom se skupaj odločimo za najbolj ustrezno tipologijo zdravljenja. Sledimo vsakomur posebej,« pojasnjuje pedagog in razlaga, da je pri alkoholnih odvisnostih najbolj pogosta rešitev skupinska terapija, princip katere je, da odvisnik občuti, da v težavi ni sam. »Ta deluje zelo dobro pri odvisnosti od alkohola in iger na srečo, ni pa učinkovita v primeru mamil,« pravi Benevento.

Pri skupinski terapiji je vedno prisotna tudi usposobljena oseba. Znotraj služb za zdravljenje odvisnosti mora po zakonu delovati t.i. multiprofesionalni tim. V Gorici sestavlja skupino trenutno devet stalnih oseb: zdravnik, psihologinja, socialni delavec, dva socialna pedagoga in štirje zdravstveni tehniki, po potrebi pa priskočijo na pomoč tudi zadružni operaterji. Trenutno je osebja dovolj, toda pogrešajo priliv mladih, ki se za tovrstne poklice ne zanimajo.

Po pandemiji, ko so skupinsko terapijo morali prekiniti in so ohranili le nekatere dejavnosti na daljavo, alkoholnih skupin ne vodijo več vsak dan, temveč dvakrat na teden: eno ob četrtkih zjutraj, drugo pa ob ponedeljkih zvečer. Skupinska terapija poteka samo v Gorici.

Pred kratkim so ustanovili tudi žensko skupino, kjer skupni imenovalec ni tipologija odvisnosti, temveč spol. »Pri ženskah je zdravljenje pogosto bolj zapleteno. Še posebej, ko izhajajo iz drugačnih kultur,« poudarja Benevento in pravi, da imajo več primerov odvisnic iz vzhodnih in afriških držav. Skupno se na leto v Gorici in Tržiču na zdravljenje zaradi alkoholnih motenj prijavi okoli tristo ljudi.

Najbolj škodljiv izven obrokov

»Pri nas je situacija, kakor v vseh krajih, kjer je v gospodarstvu prisotna alkoholna in vinarska dejavnost, še bolj kritična,« meni socialni pedagog in pojasni, da se v FJK in Venetu veliko alkohola zaužije izven obrokov. »Ta je pa še najbolj škodljiv, tako za prebavni sistem kot za možgane,« pravi Benevento.

Pri razvijanju odvisnosti pride v poštev veliko dejavnikov - osebna zgodovina, družinske zgodbe, dednost, velik vpliv imata tudi družba in okolje. »Kar opažam je, da v drugih krajih alkohol pri druženju nima tako ključne vloge,« pravi naš sogovornik, ki je doma iz Reggio Emilie. »Mladi se slabih navad priučijo od odraslih, ki pa so žal vedno manj odrasli,« zaključuje socialni pedagog.