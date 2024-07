Opevana plaža obstaja le na papirju

V teh dneh pasje vročine bi pričakovali, da bodo bregovi Soče polni kopalcev, na sami reki pa da se bo trlo plovil vseh vrst. Od vsega tega nič, ali skoraj nič! V Soškem parku, v goriški občini edinem urejenem dostopnem mestu do reke, opazimo lahko sicer vsak dan veliko sprehajalcev, ponavadi s psički, in skupine mladih prosilcev za azil, ki so nastanjeni v salezijanskem domu in se radi kratkočasijo pri Soči. Zlasti med vikendi naletimo tudi na posameznike, ki se sončijo v kopalkah na jezu, kjer je sicer to prepovedano, ali ob izlivu Grojnice, množice kopalcev pa ni.

Toliko opevana plaža »Isonzo beach« namreč obstaja le na papirju oz. v napovedih občinskih upraviteljev, isto velja za obljubljeni center, ki bi pospešil razvoj veslaških športov - veslanja s kajaki, kanuji in drugimi plovili. Pogoji za to so namreč na reki ob Soškem parku naravnost idealni.

Tam že obstaja plavajoči pomol, ki ga je dala pred mnogimi leti postaviti Pokrajina Gorica in omogoča vstopanje in izstopanje iz plovil. Pomol pa je že nekaj časa v klavrnem stanju. Nekatere deske so strohnele in odpadle, tako da je hoja po njem že nevarna. Še do pred kakim letom so za odpiranje in zapiranje pomola skrbeli člani kajakaškega kluba Šilec, potem pa so prejeli ukaz, da mora biti pomol odklenjen. Oblasti so ga nato kar čez noč zaklenile, zdaj pa je že nekaj mesecev spet odprt.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.