Otroci spoznavali naravo in živali

Trideset otrok iz okolice Gorice se je 14. in 15. septembra v Bitežu udeležilo dvodnevnega tabora mladih, ki ga je organizirala Lovska družina (LD) Grgar pod vodstvom Goričana in člana Enee Cernica ter pod okriljem Zveze lovskih družin (ZLD) Gorica. Tabor je potekal pri lovski koči LD Grgar.

Prvi dan je starešina Aleš Širca predstavil udeležencem lovsko družino in pravila lovskega tabora, člana Vojko Sanič in Dušan Čubej pa lovstvo, divjad in lovsko opremo. V popoldanskih urah so se pridružili sokolarji iz Furlanije (Diego Bigatton s hčerko Sofio) in s Krasa (Leo Zega). Predstavili so zgodovino sokolarstva, svoje ptice ter delo z njimi. Sledila sta ogled prež in zalaganje krmišč.

Večer ob tabornem ognju

Proti večeru so zakurili taborni ogenj. Otroci so se ob njem ogreli, zapeli nekaj pesmi in se zabavali do počitka v šotoru. Budilko so nastavili zelo zgodaj, že ob 5.45. Po tradicionalnem slovenskem zajtrku, ki sta ga pripravila člana Robert Marinič in Valter Kavčič, so dan začeli s službeno in lovsko kinologijo. Predstavila se jim je policija s policijskim psom. Otroci so spoznali veliko zanimivega o delu z izurjenimi psi, na pripravljenem poligonu ob koči jim je bilo prikazano tudi praktično delo z njimi. O lovski kinologiji je otrokom predaval član Filip Pirnat.

Po okusnem kosilu, za katerega so bili tako otroci kot organizatorji hvaležni Marinki Pirnat, so se na strelišču preizkusili v streljanju na tarčo z lokom in zračno puško pod mentorstvom in nadzorom Žige Juretiča in Filipa Pirnata. Zelo so bili navdušeni, zato so se odločili, da bodo vadili tudi prihodnje leto.

V zaključnem kvizu so otroci pokazali, da so se marsičesa naučili, sledil je srečelov, na katerem so bili vsi nagrajeni. »V ponos nam je, da so se otroci veliko naučili o naravi in o stroki, ki jo preučuje. Če ne bodo postali lovci, bodo ti otroci zagotovo spoštovali naravo in živali,« je zadovoljen Enea Cernic.