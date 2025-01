»Peter škornjev ne bo več potreboval«

Danes, 8. januarja 2025, mineva 80 let od smrti Petra Jurna, ki so ga leta 1944 na njegovem domu na Peči aretirali nacisti in ga odpeljali najprej v goriški zapor, nato pa s številnimi drugimi sotrpini deportirali v Dachau in Buchenwald.

Jurnu sta sovodenjska občina in krajevna sekcija ANPI-VZPI leta 2023 postavila tlakovec spomina. Tudi s pomočjo knjige Luciana Patata Vlaki za koncentracijska taborišča- Deportacije iz goriškega zapora (1943-1945) in Arolsenovega arhiva pa je njegov vnuk Mitja Juren, raziskovalec krajevne polpretekle zgodovine in avtor več knjig, uspel osvetlili dedovo tragično usodo, ki jo je danes z daljšim prispevkom delil tudi z bralci Primorskega dnevnika.

Petrova žena Ela je dolga leta z upanjem v srcu čakala, da bo mož prestopil hišni prag. Tiste, ki so imeli srečo, da so se vrnili iz taborišč, je spraševala po novicah, vendar so bile zmedene, fragmentarne. Nekateri so rekli, da so ga videli onemoglega ležati na tleh blizu železniškega nasipa, drugi so trdili, da so ga videli še živega. Nad hišo na Peči št. 6 se je zgrnila zlovešča napoved. Sosed je prišel vprašat Elo, ali mu lahko da moževe dragocene usnjene škornje, in dodal grozljivo pripombo: »Peter jih tako ali drugače ne bo več potreboval.« Ali je ta moški kaj vedel? Ali je on obvestil Nemce? To so vprašanja, ki nimajo gotovih odgovorov.