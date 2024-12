V Kulturnem domu v Gorici so počastili nekdanjega doberdobskega župana Maria Lavrenčiča, ki danes praznuje 80. rojstni dan in je doberdobski občini županoval od leta 1980 do leta 2004. Med prisrčnim sprejemom so povedali, da je Lavrenčič v mladih letih igral namizni tenis in odbojko pri goriškem Domu, saj je kar osem let živel v Dijaškem domu Simon Gregorčič v Gorici. Zatem je bil med ustanovitelji in prvi predsednik športnega združenja Dom. Poleg županske je opravljal še več drugih javnih funkcij, od leta 2011 do leta 2016 je bil pokrajinski svetnik. Vključen je v SKGZ, bil je pokrajinski podpredsednik ANPI-VZPI in deset let predsednik njene goriške sekcije.

Na sprejemu so ga nagovorili in mu čestitali predsednik Kulturnega doma Igor Komel, doberdobski župan Peter Ferfoglia, arhitekt Jože Cej, deželni svetnik Enrico Bullian in pokrajinski predsednik SKGZ Marino Marsič.