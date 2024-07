Pod večjim pritiskom so v pisarnah

Pod udarom so predvsem ženske in uslužbenci ter uslužbenke, starejši od 51 let. Žrtve mobinga v nekdanji goriški pokrajini so po podatkih svetovalne službe v Barzellinijevi ulici, ki se nanašajo na obdobje od januarja do vključno junija 2024, večkrat diplomirani ljudje, zaposleni kot pisarniški delavci v zasebnem sektorju. Nasploh pa narašča število ljudi, ki poišče pomoč pri svetovalni službi za žrtve mobinga. V prvih šestih mesecih letošnjega leta je svetovalnico v Barzellinijevi ulici obiskalo 62 oseb, od tega 46 žensk (74-odstotni delež) in 16 moških. Lani je v istem obdobju za pomoč zaprosilo 49 oseb.

Nočejo izgubiti službe

Podatke je včeraj v občinski dvorani Dore Bassi predstavila koordinatorka brezplačne službe za žrtve mobinga, odvetnica Teresa Dennetta, ob občinski svetnici Marileni Bernobich. Slednja je spomnila, da deluje služba za pomoč žrtvam mobinga v Gorici od leta 2018. Za njeno odprtje si je pred leti posebno prizadevala ravno Bernobich.

»V primerjavi s prejšnjimi leti beležimo porast diplomiranih in nasploh izobraženih ljudi, ki stopijo v stik z našo službo. Večkrat gre za pisarniške delavce. Ti so v primerjavi z drugimi delavci s sindikalnega vidika manj organizirani in ne poznajo vseh pravic, ki jih imajo. V zasebnih podjetjih, kjer od njih zahtevajo visoko produktivnost, so pod pritiskom.Omenjen fenomen narašča tudi v javnem sektorju. K nam so na primer začeli prihajati tudi šolniki,« je pojasnila Teresa Dennetta.