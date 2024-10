Podpisali pogodbo za drugi del gradnje avditorija

Slovenska vlada je v veljavni načrt razvojnih programov 2024–2027 uvrstila drugi del projekta gradnje zunanjega avditorija SNG Nova Gorica. Prvi del vključuje dobršen del izgradnje avditorija, torej gradnjo objekta z osnovno-instalacijsko opremo, ki zajema gradbena dela (klet, dostopi v klet, pritličje, nadstropje), konstrukcijske elemente, ki so potrebni za kasnejšo izvedbo strehe nad zunanjim avditorijem, izkopi, gradbena in obrtniška dela, strojne in elektroinštalacije, priključitev na infrastrukturo in pripravljene trase za kasnejšo montažo instalacij za odrsko tehnologijo. Zaključek teh del je predviden naslednji mesec.

Drugi del gradnje, ki obsega dobavo in montažo osnovne opreme, med njo sodijo podporna infrastruktura za izvedbo dogodkov, premični oder, stoli, garderobe, sanitarije in izgradnja strehe nad avditorijem, se bo začela še letos. Dela bodo predvidoma končana do prihodnjega poletja in bo avditorij tako na voljo izvedbi dogodkov v sklopu Evropske prestolnice kulture 2025. Novo zunanje prizorišče, avditorij, bo omogočil SNG Novi Gorici izvedbo večjega nabora kulturnih prireditev, koncertov in drugih dogodkov. Avditorij, ki bo sprejel do 500 obiskovalcev, bo pomembno kulturno središče za širšo regijo in čezmejni prostor. »Gradimo tretji oder našega nacionalnega gledališča, kar prinaša tudi nove možnosti tako za program gledališča kot tudi za gostovanja drugih gledališč, zunanji avditorij vsekakor tudi pomeni popestritev poletnega dogajanje v Novi Gorici in na širšem območju Primorske ter pomemben infrastrukturni projekt v sklopu EPK,« je ob podpisu pogodbe poudarila ministrica Asta Vrečko.

Prispeval bo k razvoju mesta

»Zunanje prizorišče bo doprineslo k še večji kulturni ponudbi Nove Gorice in lahko veliko doprinese k razvoju mesta, obenem bo to dodatni izziv za gledališče, ki bo svojo dejavnost lahko potegnilo v poletni čas. Zagotovo si ljudje v toplih dnevih tudi predstave raje ogledajo na prostem kot v dvoranah, pa četudi so te klimatizirane. Novo prizorišče pomeni tudi širitev naše dejavnosti, ki bo v sodelovanju z ministrstvom pomenila tudi spremembe in dopolnitve na organizacijskem in kadrovskem področju,« pristavlja direktorica SNG Nova Gorica Mirjam Drnovšček. Za izvedbo drugega dela investicijskega projekta, ki se bo izvajal med oktobrom 2024 in julijem 2025, ministrstvo za kulturo tako zagotavlja dva milijona evrov, za prvi del izgradnje pa je že zagotovilo štiri milijone evrov. Celoten projekt je torej vreden šest milijonov evrov.