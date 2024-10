Poklon prijatelju in zavednemu Slovencu

V Števerjanu so se danes popoldne poklonili spominu na družbenega in kulturnega delavca Marjana Terpina, ki je umrl decembra 2022. Na njegovi domačiji je ploščo v spomin na »prijatelja, osamosvojitelja in velikega Slovenca«postavilo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO). Osrednji govornik je bil Janez Janša, član predsedstva omenjenega združenja, ki ga je predstavljal še predsednik Lojze Peterle. Poleg njiju so navzoče nagovorili še števerjanski župan Marjan Drufovka, župan Občine Brda Franc Mužič, Damijan Terpin, deželni predsednik SSk, ki je spregovoril v vlogi predsednika VSOBrda-Števerjan-Gorica, in Boris Pleskovič, predsednik Svetovnega slovenskega kongresa.

Ploščo sta odkrila Janša in Peterle, blagoslovil jo je župnik Marjan Markežič. Kulturni program so oblikovali mešani pevski zbor F.B. Sedej ter recitatorji Ema Terpin, Nina Pahor in Matej Pintar.