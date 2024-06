Policisti zasegli kokain in aretirali sedem oseb

Policija iz Gorice je zaključila kompleksno preiskavo v boju proti drogam, v kateri je aretirala sedem oseb, izvedla enajst hišnih preiskav in zasegla 290 gramov kokaina.

Z operacijo, ki so jo poimenovali Asterix, so prekinili več aktivnosti preprodaje droge v centru Tržiča in aretirali odgovorne preprodajalce droge, ki je prihajala tudi izven dežele.

Operacijo so začeli lansko poletje, ko so začeli opazovati, kaj se dogaja v lokalu v Tržiču, ki so ga malo pred tem odprli državljani Dominikanske republike. Ugotovili so, da tam prihaja do preprodaje drog, predvsem kokaina. To nezakonito dejavnost pa so izvajali tudi v drugih predelih mesta.

Med opazovanjem so aretirali 34- in 45-letna italijanska državljana, ki so ju našli s 50 grami kokaina skritega v avtomobilu. Ob koncu preiskave pa so priprli štiri državljane Dominikanske republike stare od 33 do 53 let s stalnim bivališčem na Goriškem in Videmskem, hišni pripor pa so odredili še 44-letniku, ravno tako državljanu Dominikanske republike.

Do aretacij je prišlo 7. junija, ko so policisti izvedli tudi enajst hišnih preiskav. Takrat so pri 42-letniku iz Dominikanske republike našli približno 220 gramov kokaina in ga ravno tako aretirali. Na prostosti preiskujejo še pet oseb.

Policisti so obenem za 90 dni zaprli lokal La Carrozza v Ulici Arena v Tržiču, kjer je prihajalo do nezakonitih dejanj.