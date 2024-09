Pot pisateljic je edina posvečena ženskam

Frančiškanski samostan na Kostanjevici je v sredo gostil odprtje 34. Dnevov evropske kulturne dediščine in 12. Tedna kulturne dediščine. »Posebej pomembno je, da kulturne poti povezujejo kraje in ljudi preko meja ter tkejo nevidne in vidne vezi med narodi in ustvarjalci preteklih obdobij in današnjega časa,« je na slovesnosti poudaril Jernej Hudolin, generalni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Tema letošnji dnevov in tedna evropske kulturne dediščine je dediščina kulturnih poti, mreženja in povezav. V tej luči je bila med številnimi dogodki, ki bodo vse do 12. oktobra potekali tudi na območju Nove Gorice, posebej izpostavljena Pot pisateljic, ki je ena od oseminštiridesetih certificiranih kulturnih poti Sveta Evrope. Registrirana je v Sloveniji in je edina, ki se posveča ženskam, pojasnjuje Nataša Gorenc, koordinatorka Dnevov evropske kulturne dediščine. Kdo so torej tiste pisateljice, ki osvetljujejo to literarno pot? »Seveda se posveča več imenom. V Sloveniji so to Zofka Kveder, Lili Novy in pa seveda Ljubka Šorli, ki je na Goriškem verjetno dobro poznana, saj si je zaslužila tudi mesto v aleji slavnih na novogoriški Erjavčevi ulici.« Sprehod po poteh Ljubke Šorli in pisateljic Goriške bo 5. oktobra ob 11. uri, izhodišče bo samostan na Kostanjevici.

Častna pokroviteljica Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine je Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije. Zbrane je na slovesnosti v samostanu nagovoril njen soprog, Aleš Musar, ki je v luči prihajajoče Evropske prestolnice kulture 2025 poudaril: »Nova Gorica bo prihodnje leto kulturna prestolnica Evrope in hkrati kulturni obraz naše države. Za razliko od Maribora pred dvanajstimi leti, bo tokrat treba pokazati veliko, ne le na absolutni lestvici, ampak tudi v primerjavi s sosednjo Gorico. Novi Gorici srčno želim, da bo prišla v položaj, ko si bo marsikdo lastil zasluge za uspehe. Saj veste, uspeh ima veliko očetov. Ker v nasprotnem primeru bo ostala odgovornost izključno tu. Ne glede na morebitna neizpolnjena pričakovanja po praktični podpori tega ali onega.«

Frančiškanski samostan na Kostanjevici je pred dnevi pridobil status kulturnega spomenika državnega pomena. V soboto, 28. septembra, ob 17. uri bodo dogodek slovesno zabeležili v samostanski dvorani.