Prispevki protagonistom kulturnega vrveža

V Gorici je v zadnjem letu kar mrgolelo kulturnih dogodkov, festivalov, srečanj in predavanj, ki so nas postopoma uvajali v prihajajočo Evropsko prestolnico kulture 2025. Pestro delovanje in neutrudno prizadevanje goriških kulturnih društev je Občina Gorica tudi letos nagradila s 175 tisoč evri prispevkov. V vidiku EPK je namreč prispevke za kulturno delovanje podvojila že lansko leto. »Znova smo dokazali, da želimo na najboljši način podpirati dragoceno in pomembno društveno in kulturno tkivo našega mesta v tem temeljnem trenutku,« je povedal goriški odbornik za kulturo Fabrizio Oreti in dodal, da morajo biti naslednje leto, ko bosta Gorica in Nova Gorica pod drobnogledom, pravi protagonisti ravno lokalni kulturni delavci.

