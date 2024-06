Povečali bodo obmejno privlačnost

Čezmejni območji Gorice in Šempetra-Vrtojbe sta središčni točki projekta Crew, ki je bil lani izbran na razpisu Interreg in s katerim si prizadevajo za krepitev turistične privlačnosti na tem in na sosednjih območij z integriranimi pobudami na področju kulture ter urbanističnega in prostorskega načrtovanja.

Projekt v vrednosti 1.332.547 evrov, ki ga skoraj v celoti financira Evropski sklad za regionalni razvoj, so predstavili včeraj na sedežu družbe SDAG, ki je tudi nosilec projekta, h kateremu so kot partnerji pristopili še Občina Šempeter - Vrtojba, Univerza v Benetkah, Univerza v Ljubljani in goriški Kulturni dom. Na včerajšnji predstavitvi so spregovorili predsednik družbe SDAG Giuliano Grendene, goriški župan Rodolfo Ziberna, župan Občine Šempeter-Vrtojba Milan Turk, predstavnik EZTS Ezio Benedetti in Andreja Grom iz Programa Interreg. Za predstavitev aktivnosti, vezane na projekt, je poskrbela vodja projekta Eleonora Anut. Splošni strateški načrt predvideva revitalizacijo obmejnega območja z ovrednotenjem njegove kulturne dediščine. V okviru projekta bodo izvedeni pilotni ukrepi turistične in kulturne narave.

V zvezi s prvim vidikom bo projekt tudi zaradi strukturne prenove omogočil odprtje večnamenskega centra za podporo turistom na tem območju s poudarkom na okoljski trajnosti in digitalizaciji. V zvezi z drugim vidikom bo projekt razvil novo umetniško in kulturno vizijo čezmejnega območja s krepitvijo snovne in nesnovne kulturne dediščine območja v prid povezovanju kultur z uresničitvijo čezmejnega kiparskega parka, grafitov in organizacijo razstav in kulturnih srečanj.

Gre za projekt strateškega značaja, s pogledom v prihodnost, so prepričani govorci na včerajšnji predstavitvi. Čeprav je vezan na EPK 2025, bodo nove infrastrukture, ki jih predvideva, uporabne tudi v prihodnosti. Vsak dan prečka mejni prehod med Gorico in Šempetrom-Vrtojbo kar 2800 tovornih vozil, veliko pa je tudi potnikov. S projektom Crew želijo povečati atraktivnost območja in obiskovalce prepričati, naj se tu tudi ustavijo.