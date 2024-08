Požar pod tržiško trdnjavo pogašen

Danes okrog 12.30 je zagorelo pod tržiško trdnjavo. Požar naj bi povzročila iskra, ki je po neuradnih informacijah švignila iz stroja, ki ga uporabljajo pri urejanju vodovodnega omrežja na tamkajšnji cesti. Ogenj je kmalu zajel dober del vzpetine, zgorelo naj bi okrog tri hektarje suhe trave in nekaj hrastovcev. Na kraj so nemudoma prihiteli gasilci, gozdni policisti in civilna zaščita iz Tržiča, Ronk in Doberdoba, ki so ogenj kmalu pogasili. »Požar k sreči ni zajel bližnjega borovega gozda, saj bi bile drugače posledice hujše. K takojšnji zaustavitvi požara je pripomoglo tudi dejstvo, da je vzpetina popasena - tam se namreč pasejo naše krave. Tako kot v požarih iz prejšnjih dni se je danes spet izkazalo, da paša na Krasu ni pomembna samo zaradi biotske raznovrstnosti, temveč je tudi zelo učinkovito sredstvo pri preprečevanju širjenja požarov,« je za Primorski dnevnik povedal Andrej Lakovič, vodja podjetniške naveze Kraška gmajna.

Gasilci so se s požarišča pod tržiško trdnjavo hitro odpravili v Redipuljo, kjer je zagorelo v Ulici Carso blizu železnice.