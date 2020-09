Požar v stanovanjskem bloku v Tržiču

V stanovanjskem bloku v Garibaldijevi ulici v Tržiču je danes zjutraj okoli 8. ure prišlo do manjšega požara, po vsej verjetnosti zaradi klimatizacijske naprave neke pisarne. Na kraju so bili gasilci, ki so pogasili požar v kratkem času. Stanovalce bloka so evakuirali, gasilci pa so na pomoč poklicali tudi zdravstveno osebje. Kljub temu da k sreči ni bilo hujših posledic, je zdravstveno osebje nudilo prvo pomoč šestim stanovalcem, ki so jih nato sprejeli v tržiško bolnišnico z zeleno triažno kodo.