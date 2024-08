Pozor na turiste na krajevnih cestah!

Današnji dan bo na avtocestah potekal v znamenju povečanega prometa, zaradi česar gre pričakovati, da se bo marsikateri turist skušal izogniti zastojem z vožnjo po krajevnih cestah. Ko je gneča pri Moščenicah, vsako leto številni turisti zapuščajo avtocesto A4 pri Redipulji, kar potem povzroča težave v Ronkah in Tržiču. Povečan obisk bodo danes nedvomno spet doživeli v baru družbe Sdag ob nekdanjem mejnem prehodu med Štandrežem in Vrtojbo, kjer se je že prejšnjo soboto gnetlo turistov, ki so čakali na nakup vinjete, namesto da bi jo nabavili po spletu.