Praznovali bodo 20-letnico delovanja

Dvajset let skupne glasbene poti in spoznavanja slovenske kulture bodo praznovali s koncertom. Mešani zbor Romjan Ensemble, do dveh let nazaj poznan kot Starši Ensemble, letos praznuje 20-letnico ustanovitve. Nastal je na pobudo staršev, ki so se združevali okoli romjanske osnovne šole Ljubke Šorli, kjer je število italijanskih otrok precej višje kot drugje, in postal ne le možnost glasbene sprostitve, ampak tudi priložnost, da so se italijansko govoreči starši približali slovenski kulturi. Koncert bo jutri, 31. julija, ob 21. uri na Trgu sv. Štefana v Romjanu, v sklopu občinskega niza Officine del territorio.

Med pobudnicami ustanovitve zbora je bila njegova dirigentka Silvia Pierotti, poročena z zamejskim Slovencem, ki se je že od malega ukvarjala z glasbo. »Ob ustanovitvi zbora sem vedela, da bo zanimivo, saj malokdo je bil glasbeno strokovno podkovan, vendar smo se pogumno podali v to. Vadili smo najprej po domovih, nato v šoli, kasneje smo dobili svoj sedež, zdaj uporabljamo kontejner, ki nam ga je namenila Občina Ronke. Koronavirus je bil za nas, kot za vse zbore, huda preizkušnja, vendar smo še naprej pridno vadili po spletu in s posnetkom tudi sodelovali na letošnji izvedbi Primorske poje,« pravi Silvia Pierotti. Kot nam je razložila dolgoletna predsednica Združenja staršev osnovne šole in vrtca v Romjanu Damiana Kobal, je zbor sodeloval na vseh izvedbah Primorske poje od leta 2003, okoli 14 let sodelujejo na Cantafestival de la Bisiacaria v Tržiču, nastopali pa so tudi na Festivalu narečnih popevk v Mariboru, kjer so prejeli tudi priznanje za besedilo.