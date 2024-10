Praznovali tudi na vrhu Kremenjaka

Goriška veja Slovenske zamejske skavtske organizacije (SZSO) je v soboto v Jamljah izpeljala drugi del praznovanja svoje 60-letnice, potem ko je bil prvi del na sporedu junija in je bil namenjen aktivnim članom in članom Kaosa, ki so eno noč prenočili v koči sv. Jožefa v Žabnicah.

»V Jamlje smo povabili tudi skavte s Koroškega, iz Ljubljane in Nove Gorice, iz skupine Agesci iz Gorice, razne duhovnike in doberdobskega župana Petra Ferfoglio, ki se zaradi drugih obveznosti ni uspel udeležiti srečanja, tako da nam je poslal pozdrav, ki ga je prebral Mauro Leban,«pravi pokrajinski načelnik SZSO Andrej Čavdek in pojasnjuje, da so zjutraj poskrbeli za neformalni zbor v večnamenskem središču društva Kremenjak, kjer so udeležencem predstavili program dnevnih dejavnosti. Po zboru so se odpravili naKremenjak, na vrhu hriba so imeli malico, nakar so bili za aktivne člane na sporedu prehodi iz ene starostne skupine v drugo - volčiči so postali izvidniki, izvidniki pa so se priključili roverjem in popotnicam. Sledil je povratek v večnamensko središče za glavni zbor. Potem ko so zapeli skavtsko pesem, je duhovnik Karlo Bolčina daroval mašo ob somaševanju Renata Podbersiča in Jana Cvetka. Kosilo je pripravil Kaos, nakar so si ogledali posnetke iz arhiva televizije Rai, ki so zadevali skavtsko dejavnost v obdobju od leta 2000 do leta 2024.

Dogajanje so sklenili s pesmijo slovesa. Voditelji vej so postregli še z navodili za prihodnje dejavnosti. Volčiči in izvidniki bodo imeli sestanek v soboto, 19. oktobra, med 15. in 17. uro na sedežu goriškega dela SZSO pri Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici. D.R.