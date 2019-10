Rasistični napad ni ostal brez posledic

Rasistični napad, do katerega je prišlo konec avgusta v Gradežu, ni ostal brez posledic. Goriški kvestor je v torek zoper mlajša moška izdal odlok o izgonu iz gradeške občine, v katero se ne bosta smela vrniti za obdobje treh let. 31-letni državljan Bosne-Hercegovine in 24-letni italijanski državljan, ki bivata v Vidmu, sta konec avgusta fizično napadla italijanskega državljana senegalskega rodu. Nekajkrat sta ga udarila po obrazu in mu med drugim zažugala, naj se vrne v svojo domovino. Napadeni moški se je moral zateči po pomoč v bolnišnico, kjer so ocenili, da bo okreval v desetih dneh. 31-letnika in 24-letnika so izsledili policisti oddelka Digos, ki so zatem sprožili ustrezni postopek.

