Razstava po stopinjah Franca Basaglie

Mesto Gorica marsikje poznajo kot zibel moderne psihiatrije, saj je tu deloval priznani psihiater Franco Basaglia, kateremu gre zasluga za korenito spremembo odnosa družbe do duševnih bolezni. Tako pomembni figuri, ki je v svet psihiatrije prinesla nov pristop, pri katerem je v središču pozornosti bolnik in ne bolezen, se bo 39 slovenskih in italijanskih umetnikov, pretežno Goričanov, poklonilo z umetniško razstavo.

»Pogosto se turisti, ki obiščejo Gorico, čudijo, da tu ni nobenega muzeja, posvečenega Basaglii,« je dejal goriški župan Rodolfo Ziberna na včerajšnji predstavitvi razstave. Slednjo, ki nosi naslov I luoghi dell’incertezza e le emozioni della libertà, si je občina že od vsega začetka želela prirediti v sklopu Evropske prestolnice kulture 2025. Razstavo, ki jo prireja Občina Gorica v sodelovanju z združenjem Prologo, bodo odprli 1. februarja ob 18. uri v avditoriju furlanske kulture v Gorici in bo na ogled do 2. marca.

Dela, ki bodo na ogled na razstavi, se ne omejujejo le na upodabljanje Franca Basaglie, njegovega raziskovanja in njegovega prizadevanja na področju psihiatrije, ampak ovekovečijo tudi stanje duha ob doseženi izrazni in čustveni svobodi. Razstava noče namreč le obuditi spomina na lik revolucionarnega psihiatra, ampak želi biti priložnost za nadaljevanje po poti njegovega razmišljanja in njegove dediščine, ki ostaja referenčna točka za vse tiste, ki verjamejo v možnost izgradnje bolj vključujoče, solidarne in svobodne družbe.

Na ogled bodo dela Sergia Altierija, Massimiliana Busana, Roberta Cantaruttija, Stefana Comellija, Luciana De Gironcolija, Alfreda De Locatellija, Armanda Depetrisa, Maria Di Ioria, Nica Di Stasia, Ignazia Doliacha, Franca Duga, Micheleja Fenzla Menardija, Paola Figarja, Maurizia Gerinija, Laure Grusovin, Francesca Imbimba, Hijacinta Iusse, Silvie Klainscek, Damjana Komela, Andreja Kosiča, Stelia Kovica, Anje Kranjc, Roberta Kusterleta, Alessandre Lazzaris, Marine Legovini, Cesareja Mochiuttija, Claudia Mrakica, Dilke Nassyrove, Stefana Ornelle, Giovannija Pacorja, Aleksandra Pece, Marie Grazie Persolja, Jasmine Rojc, Ignazia Romea, Alessia Russa, Nike Šimac, Angela Simonettija, Franca Spanoja in Giorgia Valvassorija.