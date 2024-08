Reklama Goricama v britanskem Guardianu

Britanski dnevnik The Guardian je danes (5. avgusta) objavil reportažo iz Gorice in Nove Gorice, v kateri opisuje avtor John Brunton sožitje med mestoma. "Gorica je bila prepolovljena leta 1947 med Italijo in Slovenijo," lahko beremo v uvodu (zgodovinarji bodo ob branju tega stavka sicer verjetno okameneli ali prekipeli). "Prihodnje leto bosta mesti spet združeni kot Evropska prestolnica kulture."

Članek uvede opis Gorice, ki avtorja sploh ne spominja na Italijo, saj opazuje na Travniku med srebanjem slovenske pijače ljudi, ki se pogovarjajo v slovenščini oziroma italijanskemu dialektu, vseskozi pa opaža tudi habsburške vplive. V članku - za razliko od podnaslova - spominja na postavitvi meje med Italijo in Jugoslavijo. Dogajanje primerja z Berlinom, v naslednjem odstavku pa doda, da je Nova Gorica nastala kot novo mesto, po drugi svetovni vojni, z zelo modernimi navdihi.

Kaj kmalu pa se zaključi (kaotična) zgodovinska kontekstualizacija in preide avtor na sedanjost oziroma bližnjo prihodnost. Od februarja 2025, piše Brunton, bosta Gorica in Nova Gorica prvič Evropska prestolnica kulture v dveh mestih, članek pa skleni marsikateri skorajda reklamni nasvet turistom, ki bi mesto obiskali med in pred EPK 2025.

Reportažo je z nastanitvami in prevozom omogočil turistični zavod Dežele FJK PromoTurismo FVG, kot lahko beremo na koncu članka.