Risbe Nine Bric na štirih lokacijah

V sklopu mednarodnega projekta Art Zagon, ki ga vodi Klub Zagon iz Šempetra pri Gorici, v juliju predstavljajo risbe Nine Bric. Na ogled so na štirih lokacijah: v prostorih knjižnice Franceta Bevka v Novi Gorici in njene podružnice Krajevne knjižnice Šempeter, na Ljudski univerzi Nova Gorica in v knjižnici Damirja Feigla v Gorici. »To je eden redkih čezmejnih projektov, ki neprekinjeno poteka mesečno že od aprila 2022,« poudarja David Verlič, predsednik društva Klub Zagon. Risbe Nine Bric bodo na ogled od 1. do 27. julija 2024.

Nina Bric (1984) je diplomirana likovna pedagoginja in samozaposlena v kulturi kot slikarka. Ukvarja se s slikarstvom, urbano umetnostjo, kiparjenjem in ilustracijo. Živi in dela med Ljubljano in Novo Gorico. Samostojno in skupinsko je razstavljala v Novi Gorici, Tolminu, Ljubljani, Mariboru, Celju, izven domovine pa tudi v Italiji, Združenih državah Amerike, Franciji in Avstraliji. Z murali je poslikala kar nekaj lokacij po Novi Gorici in okolici. Najodmevnejša je več kot 100 metrov dolga poslikava na zidu ob slovensko-italijanski meji vzdolž železniških tirov, ki je bila izbrana na natečaju GO EPK 2025 za Projekt Svoboda gibanja ob Giru d’Italia 2021. Navdihujejo jo barve, živalski in rastlinski svet ter skozi zgodovino umetnosti tudi eden največkrat upodobljenih motivov – žensko telo in njegov odnos do sveta.