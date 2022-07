Septembra poglobitev vplovnega kanala

»Doživljamo zgodovinski dan za Tržič: z izdajo dovoljenja za podpis programskega dogovora se zaključuje dolga zgodba, ki se je začela leta 1999, po drugi strani sočasno začenjamo pisati novo, pomembno poglavje razvoj tržiškega pristanišča,« sta včeraj skupaj poudarila predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga in tržiška županja Anna Cisint. S sklepom so dejansko prižgali zeleno luč za poglobitev vplovnega kanala, ki vodi v tržiško pristanišče in za kar je na voljo 22 milijonov evrov; če bo v kratkem prišlo še do imenovanja izrednega komisarja, bi se dela lahko začela že septembra.

Županja poudarja, da je bil pred kratkim sprejet tudi nov prostorski načrt za pristanišče, ki predvideva 70 milijonov evrov naložb in okrepitev železniške infrastrukture. »Z izkopom vplovnega kanala se bodo razvojne možnosti pristanišča še dodatno povečale,« pravi Anna Cisint in poudarja, da je do pozitivnega premika prišlo po zaslugi sodelovanja, ki so ga je tržiška občina vzpostavila z deželo in njenim predsednikom Fedrigo, s pristaniško oblastjo in s pristojnimi ministrstvi.