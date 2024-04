V četrtek, 9. maja, proslava ob 20-letnici vstopa Slovenije v EU

Državna proslava ob 20. obletnici vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo bo potekala v četrtek, 9. maja s pričetkom 20.30 v Novi Gorici. Simbolično se bo odvila v bližini Trga Evrope, na katerem sta pred 20 leti takratna predsednik Evropske komisije Romano Prodi in predsednik vlade Republike Slovenije Anton Rop odštevala zadnje sekunde do velikega slavja, ki je pomenil eno od prelomnic v življenju državljanov Slovenije. Proslava bo potekala 9. maja, ko se na dan Evrope spominjamo tudi začetka evropskega združevanja, ki ga je zaznamoval podpis Schumanove deklaracije.

Goste bosta nagovorila predsednik vlade Robert Golob in evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.

Program proslave se dotika časov, ko se je rojevala ideja o združitvi evropskih narodov pod eno zastavo in spominja na številne možnosti, ki so jih država in posamezniki dobili zaradi pridružitve Slovenije uniji. Danes lahko neovirano potujejo, pridobivajo znanje in izmenjujejo izkušnje s kolegi iz drugih evropskih držav. Tisti, ki ostajajo doma, pa se tudi zaradi različnih evropskih mehanizmov financiranja lahko odločajo za podvige in projekte, o katerih so lahko pred tem le sanjali.

Režiserka proslave Neda R. Bric je, da bi na to spomnila, premišljeno izbrala tako nastopajoče kot besede, ki jih povezujejo v celoto, od preteklosti, začetkov, samega vstopa v unijo in sodobnosti, kjer kljub dejstvu, da je Evropska unija zagotavljala mir, danes, ko na mejah zopet rožlja orožje in se v samem jedru unije zbujajo duhovi starih nacionalizmov, za katere smo mislili, da so za vedno pokopani, ta ni več tako samoumeven. Zato se program proslave ozira v skupno prihodnost, ki naj upošteva raznovrstnost vseh držav in narodov, ki sobivajo v njej, ne glede na velikost njihovih držav ali številčnost prebivalstva. Unija je namreč projekt solidarnosti, razumevanja, miru in zaveze skupnosti, da spoštuje in spodbuja različnost vseh kultur, ki tvorijo njeno enovito celoto in s svojimi posebnostmi dodajo skupni evropski kulturi posebno barvitost.

Pri ustvarjanju proslave poleg vrhunskih domačih ustvarjalcev sodelujejo tudi umetniki, ki so svoje karierne poti zastavili v drugih delih Evrope in sveta. Policijskemu orkestru, Zboru Slovenske filharmonije, duu Silence, Vladu Kreslinu, duetu Saše Vipotnik in Aleksandre Ilijevski ter skupini Trombone Connection se bodo pridružili tudi DJ Brlee, dirigent Simon Perčič in pianist svetovnega slovesa Alexander Gadjiev. Silence sta posebej za proslavo ustvarila novo skladbo, poimenovano Evropa in tudi ostala glasba na proslavi bo zazvenela v novih priredbah. Poleg pa so tudi zamejski rojaki, med njimi tržaška igralka Lara Komar, ki bo skupaj z igralko Laro Fortuna povezovala program, ki ga bo obogatila še mednarodna plesna skupina MN Dance Company s plesalci iz vsega sveta, čez vse pa se bo prepletal video režiserke Jasne Hribernik.

Scenarij in režija sta delo mag. Nede R. Bric, scenografijo so si zamislili Rene Rusjan, Boštjan Potokar in Zala Zia Lenardič, koreografijo ustvarjata Nastja Bremec Rynia in Michal Rynia, kostumografijo Nataša Recer, svetlobo oblikuje Andrej Hajdinjak.

Državno proslavo, ki jo organizira Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji, si bo mogoče v živo ogledati na prizorišču tudi brez vabila. Prireditev boste lahko v neposrednem prenosu spremljali na prvem programu Televizije Slovenija in prvem programu Radia Slovenija ter na spletnem portalu RTV Slovenija.

Ob proslavi 9. maja bodo praznovanje v Novi Gorici sicer dopolnili tudi različni spremljevalni dogodki, od simulacije Evropskega parlamenta in tržnice aktivnosti, ki ju pripravljajo dijaki Gimnazije Nova Gorica, predstavitve uspešnih projektov, izvedenih s pomočjo evropskih sredstev, pogovora ministrice za zunanje in evropske zadeve z izbranimi Slovenci v institucijah EU, do predstavitve programov Evropske prestolnice kulture 2025. Po proslavi na travniku Mestna občina Nova Gorica pripravlja koncert velikana slovenske glasbe Vlada Kreslina in Malih Bogov.