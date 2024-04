Liliana Resinovich bi danes praznovala rojstni dan, če ne bi bila umrla v doslej še ne pojasnjenih okoliščinah ob koncu decembra 2021 oz. začetku januarja 2022. Pri starosti 63 let je neznano kam izginila 14. decembra 2021, njeno truplo pa so našli 5. januarja 2022 v svetoivanskem parku. Preiskava o njeni smrti je še v teku. Tožilstvo je sicer predlagalo, naj se zaključi, ker naj bi izsledki preiskave izključevali vpletenost tretjih oseb pri njeni smrti, preiskovalni sodnik Luigi Dainotti pa je predlog zavrnil in odločil, da se nadaljuje. V ta namen so tudi ekshumirali njeno truplo.

Odvetnik Lilianinega brata Sergia Resinovicha Nicodemo Gentile zavrača vsakršno namigomanje o Lilianinem samomoru. »Le popolna in globalna ocena vseh pridobljenih informacijskih podatkov, ki prihajajo iz znanosti, kot so informatika, forenzična medicina, toksikologija, botanika, kriminalistika, vključno z obnašanjem posameznikov in pripovedmi, ki so bile pogosto nenavadne in sumljive, bi lahko razvozlala to zapleteno zgodbo,« je med drugim izjavil Gentile. »Upoštevati izsledke sodne medicine zlasti na podlagi prve preiskave, ki je bila prepolna napak in hudih kršitev temeljnih operativnih protokolov, je huda metodološka napaka,« meni Gentile. Odvetnik Sergia Resinovicha meni tudi, da »kdor oz. tisti, ki so povzročili Lilianino smrt, se še vedno prosto sprehajajo, pri čemer so najbrž prepričani, da so prebrisani in neulovljivi.« Gre po mnenju odvetnika Gentileja za močno sporno smrt, saj po dveh letih in pol so kraj, čas in vzrok smrti še neznani.

»Samomor z najlonskimi vrečkami ob negativnih toksikoloških izsledkih pa je le poenostavljena rešitev, močno oddaljena od kakršne koli prepričljive objektivne potrditve,« je ocenil Gentile, ki tudi opozarja, da je bilo čustvenemu stanju Liliane posvečeno premalo pozornosti, saj bi ob tem lahko ugotovili njeno mišljenje in načrte. Zagotovo je poskušala razumeti, kako bi se lahko razporočila, prav gotovo pa ne, kako bi lahko storila samomor, še opozarja Gentile.