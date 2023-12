Silvestrovanje s »tihim« ognjemetom in brez stekla

Praznični program Goriški december, ki ga goriška občina prireja s podporo Dežele FJK, Gospodarske zbornice za Tržaško in Goriško, EZTS GO in drugih partnerjev, bo v nedeljo, 31. decembra, dosegel svoj vrhunec. Na Travnik, kjer že obratuje dobro obiskano drsališče, se vrača silvestrovanje na prostem, ki običajno privablja več tisoč ljudi.

Glasba v živo in ognjemet

Na Travniku bodo ponujali glasbo v živo, ples z didžeji in ognjemet, ki bo nebo nad goriškim gradom razsvetlil opolnoči. Praznovanje Wonder Company 2k24 v režiji Radia Company se bo začelo ob 22. uri z glasbo v živo, za katero bo poskrbel bend Slegare Tobia, nato bosta nastopila didžeja Joe in Alex O’Neill. Glavna atrakcija goriškega večera bo ognjemet, po katerem se bo praznovanje z glasbo nadaljevalo do 2. ure. Po napovedih organizatorjev bo tudi pirotehnični spektakel potekal ob glasbeni spremljavi, ob tem pa bo po besedah pristojnega odbornika Luce Cagliarija spoštljiv do psov, mačk in drugih živali, saj naj bi bili izbrani pirotehnični izdelki manj hrupni od običajnih. Na območju praznovanja bo prepovedana uporaba steklenih kozarcev in steklenic ter pločevink.

Od jutri, 30. decembra, do torka, 2. januarja, bo po odredbi, ki jo je izdal goriški župan Rodolfo Ziberna, na območju goriške občine prepovedana tudi uporaba petard in drugih pirotehničnih izdelkov. Nadzor nad spoštovanjem prepovedi bodo izvajali policisti, kršitelji bodo tvegali od 100 do 450 evrov globe.

Veselo tudi v Novi Gorici

Pester konec leta napovedujejo tudi v Novi Gorici. Na odru na Kidričevi ulici bo že jutri ob 20.30 nastopila zasedba Manouche, ena najbolj energičnih skupin na slovenski glasbeni sceni, s svojo izvirno mešanico glasbenih slogov, electro gipsy swingom. Vstop na koncert je prost. Silvestrski večer pa bo v Novi Gorici v znamenju zasedbe Kingston, ki bo obiskovalce na prostem zabavala od 21. ure dalje.

Zlasti mladini med 18. in 30. letom bo namenjeno silvestrovanje na Trgu Republike v Tržiču. Dogodek UP!24 se bo v nedeljo začel ob 21. uri, za glasbo bosta poskrbela didžeja Vanni in Andrea Meggio. Sodeloval bo Radio WoW, večer bo povezovala Francesca Toffanin.