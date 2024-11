Simbol žensk, ki so jim pristrigli peruti

Ljubezen ne boli, piše na rdeči klopi, ki od včerajšnjega dne pred vhodom v doberdobsko občinsko knjižnico opozarja mimoidoče na pojav nasilja nad ženskami in pomen boja proti tovrstnim zlorabam. Simbolno klop, ki jo je postavila Občina Doberdob, so včeraj - ravno ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami - slovesno predali namenu v sodelovanju z društvom Da donna a donna ter učenkami in učenci vaške prvostopenjske srednje šole.

Navzoče je prvi nagovoril župan Peter Ferfoglia. »S to prvo rdečo klopjo na območju naše občine želimo izraziti nasprotovanje vsakršni obliki nasilja. S svojo rdečo barvo bo odslej vse nas opozarjala, da moramo biti složni in se boriti za boljšo družbo,« je povedal Ferfoglia. Ravnateljica Večstopenjske šole Doberdob Sonja Klanjšček pa je poudarila, da najpomembnejši predmet, ki se ga otroci učijo v šoli, ni slovenščina, italijanščina ali matematika, temveč sobivanje z drugimi.

»V šoli se učimo živeti skupaj in tudi reševati konflikte,« je povedala ravnateljica. Kot je izpostavila, nasilje ni samo fizično, temveč je lahko tudi verbalno. »Bodimo pozorni na svoja dejanja in besede: na to nas opozarja ta klop,« je še poudarila Sonja Klanjšček.V imenu društva Da donna a donna, ki v Laškem že vrsto let nudi pomoč žrtvam nasilja na podlagi spola, sta spregovorili prostovoljki Veronica in Ester. Povedali sta, da je leta 1997, ko je bilo društvo ustanovljeno, za pomoč zaprosilo sedem žensk, število pa od takrat vsako leto narašča. »Nasilje je bilo žal vedno prisotno, danes pa je ozaveščenost o tem pojavu večja,« sta povedali in pozvali navzoče, zlati otroke, naj se pogovarjajo o svojih težavah s sošolci, prijatelji, starši in profesorji.

Da je klop pred knjižnico simbol »vseh žensk, ki so jim pristrigli peruti«, ter hkrati simbol »upanja in moči, da se bomo uprli nasilju«, so v zadnjem delu slovesnosti povedali doberdobski šolarji. Dekleta in fantje so občuteno prebrali več pesmi in drugih besedil na temo nasilja ter enakosti med spoloma, zapeli so tudi nekaj pesmi pod vodstvom profesorice Iris Risegari.