Slepi in slabovidni obirali zlato rebulo

Združenje proizvajalcev rebule z Oslavja je v ponedeljek skupaj z goriškim združenjem slepih in slabovidnih organiziralo že četro inkluzivno trgatev.

»Vsakič je inkluzivna trgatev zelo uspešna, saj so na Oslavju izredno gostoljubni,« je poudaril Niccolò Finocchiaro, predsednik goriške sekcije združenja slepih in slabovidnih. Poleg trgatve, ki je potekala ob oranžni klopi kmetije Fiegl, so izpeljali še delavnico, med katero so vinarji z zakritimi očmi skupaj s slepimi in slabovidnimi samo preko vonja morali prepoznati osušene marelice, suho sadje in cvetlični med, kar ni bilo ravno enostavno. »Vsi skupaj smo se pomerili brez enega izmed svojih čutov, vida, tako da smo bili pri odkrivanju vonjav res vsi na isti ravni,« je povedal Finocchiaro.

Ob koncu inkluzivne trgatve so poskrbeli še za predajo oranžnega grozda, ki ga je Gregor Viola s kmetije Gravner izročil Mateju Figlju. Dogodku združenja proizvajalcev rebule z Oslavja, v katerem so poleg že omenjenih še kmetije Dario Princic, La Castellada, Primosic, Radikon in Il Carpino, je pokroviteljstvo zagotovila goriška občina.