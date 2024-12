Slovenščina je v formi, a ne smemo zaspati

Pred dnevi so se jezikoslovci Kozma Ahačič, Špela Vintar in Franc Marušič na javnem pogovoru serije dogodkov Dialogi čez, ki jih organizira Fakulteta za humanistiko in Center za kognitivne znanosti jezika Univerze v Novi Gorici, v Knjigarni in kavarni Maks spraševali, ali je slovenščina morda na meji ogroženosti. Kaj kmalu so publiko pomirili, da se je slovenščina v digitalnem svetu dobro znašla in je v dobri kondiciji, a moramo to stanje vsak dan skrbno vzdrževati.

»Z današnjim stanjem slovenščine smo lahko zadovoljni, saj je med stotimi najbolje popisanimi jeziki na svetu in v res dobri formi, kar pa ne pomeni, da ta forma že v nekaj mesecih ne more splahneti," je menil Ahačič, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. "Seveda je ogrožen položaj slovenščine, ampak za slovenščino vsak dan skrbijo jezikoslovci, znanstveniki, učitelji, lektorji, mediji ... Vsi našteti vzdržujejo ravnotežje. O formi, v kakršni je danes slovenščina, so lahko v 16. stoletju samo sanjali, vseeno pa ob tem ne smemo zaspati. Boj bo stalen, izzivi pa vse usodnejši," je še priznal. »Slovenščina je v primerjavi z italijanščino manj močan jezik, zato moramo za njeno ohranjanje narediti še veliko več,« so se strinjali vsi trije jezikoslovci.