Snuje se skupna fronta proti selitvi postelj v Tržič

Načelniki občinskih svetniških skupin bodo pripravili glasovalno pobudo v zvezi z napovedano ohromitvijo goriškega kardiološkega oddelka, nakar jo bodo skupaj - opozicija in večina - predložili v razpravo občinskemu svetu.

Za pripravo skupne glasovalne pobude so se odločili po torkovem zasedanju, na katerem so prisluhnili predstavniku odbora za javno zdravje, zdravniku Adelinu Adamiju, ki jim je pojasnil vsebino smernic Dežele Furlanije - Julijske krajine za upravljanje zdravstvenega sistema v letošnjem letu. V dokumentu je med drugim tudi odločitev, da se ukine goriška enota za kardiološko intenzivno nego in da se postelje iz goriškega kardiološkega oddelka preseli v Tržič.

Adelino Adami je opozoril, da je odločitev povsem nerazumljiva in da sloni na političnih predpostavkah. Predstavnik odbora za javno zdravje je opozoril, da so na podlagi zadnjih podatkov v goriškem kardiološkem oddelku v enem letu obravnavali 590 srčnih bolnikov, medtem ko se jih je v Tržiču nabralo 410. Adami je poleg tega pojasnil, da so v goriškem kardiološkem oddelku le pred šestimi meseci izvedli vrsto prenovitvenih del, sploh je oddelek opremljen tudi izvajanje vsaditev srčnih spodbujevalnikov. Če bo res prišlo do napovedane ohromitve, se bo po Adanijevih besedah povečalo tveganje tudi za kirurge ortopede in urologe, ki bodo izvajali kompleksnejše kirurške operacije, saj v primeru potrebe ne bodo več mogli računati na pomoč enote za kardiološko intenzivno nego. »Če bodo vse postelje preselili v Tržič, v Gorici ne bo več smiselno imeti dežurnega kardiologa čez vseh 24 ur,« je povedal Adani, po katerem bi na podlagi novih smernic v Gorici obravnavali samo bolnike z lažjo obliko srčnega infarkta, medtem ko bi resnejše primere pošiljali v Trst, ki je po njegovem mnenju odločno predaleč.

