Šolska knjižnica v sistemu Cobiss

Potem ko je knjižnica slovenskega višješolskega centra v Gorici dolgo let hranila in bogatila svoj knjižni fond, bo v kratkem doživela še prenovo. S pomočjo Feiglove knjižnice jo bodo namreč vključili v računalniški sistem Cobiss, tako da bo šolski kulturni zaklad lahko viden vsem uporabnikom tega sistema. »V prostorih šolske knjižnice bomo v kratkem organizirali t.i. simulirano podjetje, v katerem bodo dijaki s pomočjo knjižničark izvedli informatizirano katalogizacijo šolskih knjig. V bistvu je to nadgradnja projekta izmenjave šola - delo, ki bo za naše dijake izredno koristna. Pod vodstvom mentorja iz Narodne in študijske knjižnice se bodo dijaki v sklopu projekta izučili poklica knjižničarja, kar bo za vse velik izziv in zanimiva izkušnja,« razkriva novi ravnatelj liceja Simona Gregorčiča v Gorici Peter Černic, ki je službo nastopil 1. septembra in je s profesorjem Ivanom Žerjalom pripravil projekt.