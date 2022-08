Spet bodo skakali z mostu

Potem so tradicionalne skoke s 17-metrskega mostu v Kanalu, ki jih je v preteklosti vsako leto obiskalo nekaj tisoč ljudi, lani in predlani odpovedali zaradi epidemije koronavirusa, bo dogodek v nedeljo, 14. avgusta, znova oživel. Organizatorji, Turistično društvo Kanal ob Soči, za nedeljo ob 10. uri napovedujejo srečanje vojaških starodobnih vozil, ob 15.30 bo sledila revija najmlajših skakalcev v vodo, osrednji dogodek pa načrtujejo ob 16. uri, ko se bo začelo tekmovanje v skokih z mednarodno udeležbo.

Ob tej priložnosti se bo predstavila odbojkarska ekipa Salonit Anhovo Kanal 2022, nastopili bodo harmonikarji Glasbenega društva Hram, gost prireditve pa bo Franko Bajc, moški zmagovalec resničnostnega šova Exatlon iz lanskega leta in zmagovalec resničnostnega šova Kmetija iz leta 2018. Ob 18.30 bo otroški živ žav z Romano Kranjčan, ob 20. uri pa se bo zabava nadaljevala z ansamblom 7Šrit. Skoki z mostu v Kanalu imajo sicer lepo tradicijo: ko so jih nazadnje izpeljali v letu 2019, je prireditev praznovala že svojo tridesetletnico. Nadvse priljubljene skoke z mostu v Kanalu so prvič izpeljali leta 1989 po vzoru skokov, ki jih organizirajo v Mostarju. Do leta 2019 so jih odpovedali le dvakrat: leta 1991 zaradi vojne, leta 2002 pa zaradi dežja. V letih 2005 in 2006 so skoke v Kanalu organizirali celo z višin za svetovni pokal. Najboljši skakalci sveta so se takrat tekmovali z zvišanega odskočišča na kanalskem lepotcu, od zelenomodre Soče oddaljenem kar 23 metrov.

Naj dodamo, da skoki z mostu ta konec tedna ne bodo edina družabna prireditev v Kanalu. Že v petek, 12. avgusta, v kraju organizirajo spektakel na reki Soči, kjer bodo obiskovalci prisluhnili Sonatam na Soči. V čudovitem ambientu na gladini reke Soče pod kanalskim mostom bo nastopil priznani domači pianist Ivan Skrt. Dan zatem, 13. avgusta, pa bo med 14. in 18. uro v parku Pečno potekal tradicionalni Lokostrelski turnir, ki ga organizira društvo Ozon.