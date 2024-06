Sprejeli priziva islamskih centrov

Deželno upravno sodišče je sprejelo priziva tržiških islamskih središč Darus Salaam in Baitus Salat, ki bosta tako lahko spet uporabljala svoje prostore v ulicah Don Fanin in Duca D’Aosta. Sredi novembra je županja Anna Cisint odredila zaprtje obeh islamskih centrov, ker naj bi dejavnosti, ki so tam potekale, ne bile v skladu z urbanistično namembnostjo poslopij.

Po oceni Deželnega upravnega sodišča tržiška občina ni ustrezno dokazala, da način uporabe prostorov pomeni bistveno spremembo namembnosti. Odvetnik Vincenzo Latorraca je v imenu islamskih centrov pojasnil, da je občina prepovedala molitev v obeh objektih na podlagi določil iz prostorskega načrta. »Mi pa smo trdili, da ureditev krajev za molitev v tem primeru ne predstavlja nobene kršitve,« je povedal Latorraca in pojasnil, da so si verniki romunske pravoslavne skupnosti uredili kraj za molitev in srečevanje v nekdanji trgovini v Ulici IX giugno, vendar se občina zanje ni kaj dosti zmenila.

Županja Anna Cisint je sicer že napovedala, da bo zahtevala presojo državnega sveta, ki je obe strani že pred časom pozval k dogovoru. Zanj si v imenu muslimanske skupnosti prizadeva tudi Bou Konate, ki vabi občino na obisk obeh islamskih centrov.