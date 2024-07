»Števerjanski praznik mi veliko pomeni«

Bliža se tisti prvi vikend v juliju, ki ga vsi ljubitelji narodno-zabavne glasbe vneto pričakujejo. Med Borovci v Števerjanu se bo letos odvijala že 52. izvedba Festivala narodno-zabavne glasbe Števerjan 2024. Festival bo letos potekal v dveh večerih: v soboto, 6. julija, in v nedeljo, 7. julija. Letos se bo prvič v vlogi predsednika društva F. B. Sedej, ki je organizator dogodka, preizkusil naš sogovornik, Matija Corsi.

Kaj vam pomeni Festival in kakšni so občutki v vlogi predsednika?

V bistvu ni Festivala brez Števerjancev in ni Števerjancev brez Festivala. Meni osebno ta praznik veliko pomeni. Pri njegovi organizaciji sem pomagal že kot otrok, dolgo let pa sem sodeloval pri »piščančarjih«, tj. skupini izkušenih pekov, ki ljubosumno hranijo poseben recept za piščanca na žaru. Letos bom prvič doživel festival v vlogi predsednika društva in člana komisije za glasbo ... glede občutkov bom znal bolje povedati v ponedeljek. Zagotovo bo zelo čudno opazovati, kako okrog mene vsi ostali delajo in hitijo.

Kako bo potekal Festival?

V soboto bo med Borovci od 20. ure dalje veselica z glasbo v živo. Naši gostje bodo letos člani ansambla Slovenski zvoki. Pred temi pa bo nastopila še folklorna plesna skupina iz Kanade. V soboto bo vstop prost, na voljo bo tudi plesišče. V nedeljo, 7. julija, pa bo na sporedu tekmovanje, ki se bo začelo ob 18. uri. Oba dneva bodo delovale naše stojnice z običajno ponudbo. Ob Primožu Forteju bo letos napovedovala domačinka Stefania Beretta.